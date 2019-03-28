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سقوط قتيل فى إطلاق نار بسياتل الأمريكية

الخميس، 28 مارس 2019 02:22 ص
سقوط قتيل فى إطلاق نار بسياتل الأمريكية الشرطة الأمريكية
رويترز
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أعلنت شرطة سياتل سقوط عدد من الضحايا فى إطلاق نار، بينما قالت وسائل إعلام محلية إن شخصا واحدا لقى مصرعه

 

 


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