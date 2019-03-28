الرئيسية أخبار عالمية سقوط قتيل فى إطلاق نار بسياتل الأمريكية الخميس، 28 مارس 2019 02:22 ص الشرطة الأمريكية رويترز إضافة تعليق أعلنت شرطة سياتل سقوط عدد من الضحايا فى إطلاق نار، بينما قالت وسائل إعلام محلية إن شخصا واحدا لقى مصرعه إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. الشرطة الأمريكية تستعين بجهاز ذكى لمنع استخدام الهواتف أثناء القيادة صور.. الشرطة الأمريكية تلقى القبض على مطلق النار فى ولاية إلينوى الولايات المتحدة الشرطة الأمريكية سقوط قتيل إطلاق نار سياتل أخبار العالم وزير التعليم: لدينا نظام امتحانات إلكترونى "لا مثيل له" والطلاب أبهرونا بالرقم القومى.. اعرف نتيجة قرعة الحج السياحى للموسم الجديد السبسى: المعارضة التونسية لا تعكس موقف بلادنا فى الهجوم على السعودية رئيس البرلمان: "أقسم بالله لا نعرف الصياغة النهائية للتعديلات الدستورية" س و ج.. كل ما تريد معرفته عن إصابات الأهلى والزمالك قبل القمة 117 وزير خارجية سويسرا من وسط البلد: زيارة مصر لا تكتمل بدون وجبة "كشري" لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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