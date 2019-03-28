سقوط عاطل وراء سرقة سيارة ومساومة مالكها لإعادتها مقابل 20 ألف جنيه بالطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت مباحث الجيزة من ضبط عاطل لاتهامه بسرقة سيارة، ومساومة مالكها على إعادتها مقابل حصوله على مبلغ مالى بالطالبية، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

تلقى ضباط مكافحة جرائم سرقة السيارات بالجيزة، بلاغا من "المعتصم.س.ع" سائق أفاد فيه بسرقة مجهول لسيارته بمنطقة الطالبية، واتصال المتهم به ومساومته على إعادتها مقابل 20 ألف جنيه، إلا أن المتهم حصل على النقود ولم يعيد السيارة.

وأضاف أن المتهم ساومه مرة أخرى على إعادة السيارة واتفقا على التقابل بشارع العريش بالطالبية، وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وتبين أنه يدعى "عادل.ع" عاطل، وبحوزته 11 ألفا و500 جنيه.

وبمواجهته اعترف بسرقة سيارة المجنى عليه، وتبين أنه صادر ضده 6 أحكام قضائية، وأرشد عن مكان إخفاء السيارة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.