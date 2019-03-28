سقوط صاحبة مكتب وشريكها لاتهامهما بتزوير مستندات رسمية بالدقى

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة القبض على صاحبة مكتب للاستشارات والتدريب وعاطل، لاتهامهما بتزوير المحررات الرسمية، وبيعها لراغبى الحصول عليها بالدقى، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

وكشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، تورط "هبة.م" صاحبة مكتب للإستشارات والتدريب، مطلوب التنفيذ عليها فى 5 قضايا، و"خالد.ع" عاطل، حاصل علي ليسانس آداب، فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد أختام شعار الجمهورية وبيعها لراغبي الحصول عليها.

كما أظهرت التحريات أنهما يتخذان من مكتب مستأجر باسم المتهمة بالدقي مقراً لمقابلة عملائهما من راغبي الحصول على تلك الأختام والمحررات المزورة المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية، وخاصة شهادات الخبرة بعد إيهام ضحاياهم بأن المكتب لديه بروتوكول مع جامعة عين شمس على خلاف الحقيقة.

وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبحوزتهما جهاز لاب توب، و200 شهادة خبرة تفيد حصول الدارس على دورات "إدارة الاعمال- التسويق- الموارد البشرية- إعداد القادة" تحمل بصمات وأختام مكتب تصديقات وزارة الخارجية المقلدة، و85 شهادة مزورة منسوب صدورها إلى جامعة عين شمس تفيد بحصول الدارس على دورات لغة إنجليزية وتحمل أختام مكتب تصديقات وزارة الخارجية المقلدة، و5 دفاتر إيصالات تفيد بإستلام المتهمة الأولى مبالغ مالية كبيرة من ضحاياها، ومبلغ 4 الاف جنيه، مصرى، و500 دولار، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالة المتهمين إلى النيابة للتحقيق.