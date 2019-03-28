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الخميس، 28 مارس 2019 03:43 م
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سعر اليورو الأوروبى اليوم الخميس 28-3-2019

الخميس، 28 مارس 2019 03:09 م
سعر اليورو الأوروبى اليوم الخميس 28-3-2019 عملة اليورو
كتب محمد عطية
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انخفض سعر اليورو الأوروبى، أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم، الخميس 28-3-2019، بشكل طفيف، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى 19.39جنيه للشراء، و19.55جنيه للبيع.

اليورو
اليورو

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

19.37 جنيه للشراء

 19.53 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.39 جنيه للشراء

19.55 جنيه للبيع

 

اليورو الأوروبى
اليورو الأوروبى

 

سعر اليورو فى بنك مصر

19.40 جنيه للشراء

19.54 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك البركة

19.33 جنيه للشراء

19.64 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.39 جنيه للشراء

19.57 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.44جنيه للشراء

19.56جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.37جنيه للشراء

19.55جنيه للبيع


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