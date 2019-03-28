سعر اليورو الأوروبى اليوم الخميس 28-3-2019

كتب محمد عطية

انخفض سعر اليورو الأوروبى، أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم، الخميس 28-3-2019، بشكل طفيف، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى 19.39جنيه للشراء، و19.55جنيه للبيع.



اليورو

سعر اليورو فى البنك المركزى

19.37 جنيه للشراء

19.53 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.39 جنيه للشراء

19.55 جنيه للبيع



اليورو الأوروبى

سعر اليورو فى بنك مصر

19.40 جنيه للشراء

19.54 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك البركة

19.33 جنيه للشراء

19.64 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.39 جنيه للشراء

19.57 جنيه للبيع

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.44جنيه للشراء

19.56جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.37جنيه للشراء

19.55جنيه للبيع