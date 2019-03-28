زوج يستغيث أمام المحكمة: مراتى بتضربنى وبتهددنى بالسجن عشان العصمة فى إيدها

كتبت أسماء شلبى

وقف "س.ع"، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، مطالبًا بإثبات نشوز زوجته، واستغلالها حق العصمة وتهديدها له عند كل خلاف بالسجن، ومطالبته بدفع مؤخر صداقها البالغ 350 ألف جنيه والاستيلاء على شقته وسيارته إذا أمتنع عن تنفيذ أوامرها وأعترض على تعنيفه وتعديها عليه بالضرب المبرح أمام أهله وأصدقائه ".

وقال الزوج: "زوجتى تعمل بالقطاع الخاص فى منصب كبير ولديها شبكة علاقات قوية وتكبرنى بعشر سنوات، وعندما تعرفت عليها ووقعت فى حبها لم أظن أنها بتلك القوة والغرور اشترطت أن تمتلك العصمة، وبالفعل وافقت لأنال رضاءها وتزوجتها".

ويتابع: "بعد شهر العسل بدأت مطحنة الخلافات الزوجية تدور بمنزلنا ورأيت شخصيتها الحقيقة من جبروت وبطش ووجه يدعى الطهر والبراءة وأخلاق سيئة تدفعها عند كل مشكلة برفع صوتها والسب بألفاظ بشعة، وأخيراً بدأت فى استخدام يديها فى ضربى".

وأكد: "أصبحت تهددنى بكل صراحة وأعلنت رغبتها فى موتى ودفعى بالانتحار حتى تستولى على ممتلكاتى، فأصبحت مع الوقت مثل الخاتم بإصبعها لا أستطيع أن ألجم جماحها لدرجة دفعتنى بطلب الانفصال بالتراضى، ولكنها زادت فى أفعالها وأقدمت على خيانتى".

ويكمل: "ارحمونى بتعذبنى وظلمتنى بسبب العصمة ومؤخر الصداق وبتهددنى بالحبس ومحاولة سرقة أموالى".