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روسيا تتهم الغرب بسرقة 30 مليار دولار من فنزويلا

الخميس، 28 مارس 2019 03:29 م
روسيا تتهم الغرب بسرقة 30 مليار دولار من فنزويلا ماريا زاخاروفا
كتبت فاطمة شوقى
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نددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بسرقة القوى الغربية وهياكلها المصرفية عمليا 30 مليار دولار من فنزويلا.

 

ووفقا لوكالة "برينسا لاتينا" على نسختها الفنزويلية فقالت زاجاروفا: "لأمر عظيم حقًا، عندما نتحدث، على سبيل المثال، عن الظروف الاقتصادية الرهيبة والصعبة التى يعيشها الفنزويليون الآن".

 

وقالت: "أنتم أنفسكم، أى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهياكل المصرفية الدولية، تحت ضغط من واشنطن، دعنا نسميها دبلوماسيا، مجمدة، رغم أنها فى الواقع سرقت من فنزويلا 30 مليار دولار".

 

وأضافت زاجاروفا: " فى الوقت نفسه، فإنهم يقدمون للشعب الفنزويلى مساعدات إنسانية، فى الوقت الذى يسرقون أموال الحكومة الفنزويلية التى تستطيع من خلالها شراء الغذاء والدواء".

 

وأشارت الوكالة إلى أنه فى 3 أبريل المقبل، سيتم عقد محادثات بين نائب وزير الخارجية الروسى، سيرجى ريابكوف، والفنزويلى فيليكس بلاسينسيا.


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