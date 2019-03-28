روسيا تتهم الغرب بسرقة 30 مليار دولار من فنزويلا

نددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بسرقة القوى الغربية وهياكلها المصرفية عمليا 30 مليار دولار من فنزويلا.

ووفقا لوكالة "برينسا لاتينا" على نسختها الفنزويلية فقالت زاجاروفا: "لأمر عظيم حقًا، عندما نتحدث، على سبيل المثال، عن الظروف الاقتصادية الرهيبة والصعبة التى يعيشها الفنزويليون الآن".

وقالت: "أنتم أنفسكم، أى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهياكل المصرفية الدولية، تحت ضغط من واشنطن، دعنا نسميها دبلوماسيا، مجمدة، رغم أنها فى الواقع سرقت من فنزويلا 30 مليار دولار".

وأضافت زاجاروفا: " فى الوقت نفسه، فإنهم يقدمون للشعب الفنزويلى مساعدات إنسانية، فى الوقت الذى يسرقون أموال الحكومة الفنزويلية التى تستطيع من خلالها شراء الغذاء والدواء".

وأشارت الوكالة إلى أنه فى 3 أبريل المقبل، سيتم عقد محادثات بين نائب وزير الخارجية الروسى، سيرجى ريابكوف، والفنزويلى فيليكس بلاسينسيا.