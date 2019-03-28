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روسيا: الجولان "محتلة".. ونطالب أمريكا بالتراجع واحترام ميثاق الأمم المتحدة

الخميس، 28 مارس 2019 12:49 ص
روسيا: الجولان "محتلة".. ونطالب أمريكا بالتراجع واحترام ميثاق الأمم المتحدة مجلس الأمن
كتب محسن البديوى
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طالب مندوب روسيا لدى مجلس الأمن، بالتراجع عن الانتهاكات المتكررة للقانون الدولى، بعد اعترافها بسيادة إسرائيل للجولان المحتلة، وأن تحترم ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدًا أن التصرفات الأحادية والمواقف الاعتباطية العشوائية سيكون مصيرها الفشل ولن يكن لها مستقبل.

 

وقال، فى كلمته خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن بشأن الجولان المحتلة، إن اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان المحتلة يقوض مبادئ القانون ويعارض مبدأ الأرض مقابل السلام وفق مؤتمر مدريد والمبادرة العربية.

 

 وأكد، أن الموقف الروسى لن يتغير فالجولان جرى احتلاله من قبل إسرائيل عام  1967، مضيفًا: "نعرف أن أمريكا أصبحت خبيرة فى الانسحاب من الاتفاقيات الدولية، وتسعى لتفاقم الأمور باعترافها القدس عاصمة لإسرائيل ثم إعلان الجولان إسرائيلية، ويجب أن نلاحظ أن هذه الخطوات تقوض مبادئ القانون الدولى والاتفاقيات الدولية.

 

وواصل: "قرار أمريكا لن يغير من أى قرار دولى وقانونى فى قضايا الشرق الأوسط، ووضع مرتفعات الجولان لن يتغير ومبنى على القرارات الدولية".


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