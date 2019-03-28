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راحت بلاش.. قطار يدهس فتاة روسية ويحولها لأشلاء "وهى بتاخد سيلفى"

الخميس، 28 مارس 2019 10:27 ص
راحت بلاش.. قطار يدهس فتاة روسية ويحولها لأشلاء "وهى بتاخد سيلفى" الفتاة الروسية
كتب خالد إبراهيم
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مازال الكثيرون يدفعون حياتهم ثمنا لتهورهم، من أجل الحصول على "سيلفى" مختلف أو مميز، فالعشرات سنويا يلقون مصرعهم أثناء حصولهم على "سيلفى" خطر مثل التقاط الصور من المرتفعات العالية أو على الطرق السريعة أو تحت الماء وغيرها.

 

آخر ضحايا السيلفى بايموخامبيتوفا فتاة روسية ذات 15 عاما حاولت التقاط "سيلفى" مع صديقها، أثناء مرور قطار شحن فى مدينة أوروسك الروسية، حيث اتخذت القرار من قبلها بضرورة الحصول على صورة تتحدى فيها المخاطر على السكة الحديد.

 

الفتاة الروسية
الفتاة الروسية

 

ولكن يبدو أن الفتاة الروسية أخطأت فى التقدير، حيث دهسها القطار وحول جسدها إلى أشلاء، فيما تمكن صديقها من النجاة والقفز بعيدا، حسب ما جاء بصحيفة "ميرور" البريطانية.

 

سائق القطار قال فيما بعد فى وسائل الإعلام، إنه فوجئ بوجود الشابين على القضبان أمامه، ولكنه لم يتمكن من إيقاف القطار من خلال فرامل الطوارئ بسبب السرعة، ولكنه أطلق "التحذيرات"، ولكن الفتاة لم تكن تبالى.

 

الحادثة، أدت إلى إطلاق تحذيرات للشباب والمراهقين فى روسيا بشأن اتخاذ الحذر والحرص على السلامة خلال التقاط "السيلفى"، وأعلنت الشرطة أن البداية يجب أن تأتى مع أولياء الأمور.


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