video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 مارس 2019 05:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس وزراء كندا يعزى العاهل الأردنى فى القتلى الأردنيين بهجوم المسجدين

الخميس، 28 مارس 2019 05:08 ص
رئيس وزراء كندا يعزى العاهل الأردنى فى القتلى الأردنيين بهجوم المسجدين رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو
أ ش أ
إضافة تعليق

بحث رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، مساء اليوم الأربعاء فى اتصال هاتفى مع العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، أهمية الترويج للسلام والأمن فى الشرق الأوسط، بجانب الحاجة إلى حماية التنوع ومواجهة التطرف العنيف.
وذكر بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء أن ترودو أعرب عن عزائه فى القتلى الأردنيين والمصابين أو الذين تأثروا بالهجوم الإرهابى على مسجدين فى نيوزيلندا، مشددا التزامه بمكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا وجميع أشكال الكراهية، من أجل إقامة عالم يشعر فيه الجميع بالأمن.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بسبب فضيحة فساد.. الغضب يهيمن على الصحف الكندية ودعوات باستقالة ترودو

ترودو يناقش هاتفيا مع زعماء أوروبيين الوضع بفنزويلا

جاستن ترودو

كندا

الأردن

الملك عبد الله الثانى

أخبار العرب

عرب وعالم




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: تحديث قاعدة بيانات الناخبين طوال العام وتضم 61 مليون مقيدا

الوطنية للانتخابات: تحديث قاعدة بيانات الناخبين طوال العام وتضم 61 مليون مقيدا

مجلس الأمن: نرفض الخطط أحادية الجانب فى الجولان

مجلس الأمن: نرفض الخطط أحادية الجانب فى الجولان

مؤسسات دولية تشيد بأداء اقتصاد مصر.. بلومبرج: الجنيه المصرى الأفضل أداء فى الشرق الأوسط وارتفع 3.5%.. أكبر خفض للفائدة فى العالم متوقع أن يبرز من مصر.. و"فيتش": دين الحكومة فى تراجع وعجز الموازنة سيسجل 8.6%

مؤسسات دولية تشيد بأداء اقتصاد مصر.. بلومبرج: الجنيه المصرى الأفضل أداء فى الشرق الأوسط وارتفع 3.5%.. أكبر خفض للفائدة فى العالم متوقع أن يبرز من مصر.. و"فيتش": دين الحكومة فى تراجع وعجز الموازنة سيسجل 8.6%

معركة الأوقاف لاستعادة مساجد الكيانات الموازية.. حصر جميع الزوايا والجوامع التابعة لأى جماعات أو جمعيات.. والتقييم المبدئى يكشف وجود 11 ألف مسجد.. وعضو أنصار السنة يطالب بتشريع ينقل ملكية أى مسجد لصالح الوزارة

معركة الأوقاف لاستعادة مساجد الكيانات الموازية.. حصر جميع الزوايا والجوامع التابعة لأى جماعات أو جمعيات.. والتقييم المبدئى يكشف وجود 11 ألف مسجد.. وعضو أنصار السنة يطالب بتشريع ينقل ملكية أى مسجد لصالح الوزارة

وزير التعليم: لدينا نظام امتحانات إلكترونى "لا مثيل له" والطلاب أبهرونا

وزير التعليم: لدينا نظام امتحانات إلكترونى "لا مثيل له" والطلاب أبهرونا

بالرقم القومى.. اعرف نتيجة قرعة الحج السياحى للموسم الجديد

بالرقم القومى.. اعرف نتيجة قرعة الحج السياحى للموسم الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة