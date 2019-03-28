رئيس وزراء كندا يعزى العاهل الأردنى فى القتلى الأردنيين بهجوم المسجدين

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بحث رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، مساء اليوم الأربعاء فى اتصال هاتفى مع العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، أهمية الترويج للسلام والأمن فى الشرق الأوسط، بجانب الحاجة إلى حماية التنوع ومواجهة التطرف العنيف.

وذكر بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء أن ترودو أعرب عن عزائه فى القتلى الأردنيين والمصابين أو الذين تأثروا بالهجوم الإرهابى على مسجدين فى نيوزيلندا، مشددا التزامه بمكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا وجميع أشكال الكراهية، من أجل إقامة عالم يشعر فيه الجميع بالأمن.