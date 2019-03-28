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رئيس شركة مياه سوهاج: حصول محطة مياه نيدة على شهادة دولية فى الإدارة الفنية

الخميس، 28 مارس 2019 09:59 م
رئيس شركة مياه سوهاج: حصول محطة مياه نيدة على شهادة دولية فى الإدارة الفنية اللواء محمد بدرى محمد دين
سوهاج – عمرو خلف
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أعلن اللواء محمد بدرى محمد دين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، والعضو المنتدب، حصول محطة مياه الشرب السطحية بنيدة على الشهادة العالمية "الإدارة الفنية المستدامة TSM" التى تم منحها بعد تفقد المفتشين المعتمدين وتأكدهم من تطبيق وتوافق جميع مراحل تنقية مياه الشرب، وتوافر المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة لمرفق تنقية مياه الشرب والصرف الصحى، والتى تشمل مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات، وإتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل بالمرفق، وتوافر مؤشرات الأداء شهريا، وكذلك معايير المراقبة، وضبط الجودة والتى تتمثل فى صيانة الأجهزة المعملية والزجاجيات القياسية دورياً.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج - فى بيان صحفى أصدرته الشركة اليوم الخميس - توافر المعايير الخاصة بالصيانة والتى تتمثل فى صيانة ومعايرة أجهزة التشغيل الرئيسية دوريا ومعدل تنفيذ الصيانة التصحيحية للمعدات، وكذلك إجراءات السلامة والصحة المهنية والتى تتمثل فى مخطط الطوارئ ومعدات الأمن والسلامة وتأمين وحدات المرفق لحماية العاملين من الإصابة، كما تشمل هذه المعايير أيضاً الموارد البشرية والتى تتمثل فى مدى تقييم أداء العاملين، والاستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة.

وأشار اللواء محمد بدرى إلى أنه تم تجديد الشهادة لمحطة معالجة صرف صحى جرجا، ومحطة تنقية مياه الشرب ببلصفورة، كما أنه جارى تأهيل جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحى للحصول على تلك الشهادة الدولية لتحقيق أفضل الخدمات للمواطن.


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