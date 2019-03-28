رئيس جامعة أسيوط يطبق النظام الإلكترونى لتسجيل حضور وانصراف هيئة التدريس

أسيوط - محمود عجمى

شدد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على ضرورة الإسراع في استكمال التجهيزات اللازمة للبدء فى تشغيل جهاز المعجل الخطى بمعهد جنوب مصر للأورام ، والعمل على تنسيق الجهود وتكثيف العمل من أجل تطوير الخدمات العلاجية والتشخيصية المقدمة لمرضى الأورام والذي يتجاوز عددهم أكثر من 40 ألف مريض سنوياً من المترددين على المعهد سنوياً .

جاء ذلك خلال زيارة رئيس جامعة أسيوط لمعهد جنوب مصر للأورام بحضور الدكتور سامى عبد الرحمن عميد المعهد ولفيف من وكلاء المعهد ورؤساء أقسامه وعدد من أعضاء هيئة التدريس به .

وصرح رئيس جامعة أسيوط أن زيارته للمعهد تضمنت جولة تفقدية داخل المبنى الجديد للمعجل الخطى لمعرفة أسباب التأخر فى بدء تشغيله والذى يرجع لعدم استكمال تجهيز المبنى وأيضاً تأخر استلام جهاز مقياس الجرعات من الجهة الموردة له وهى الخطوات التى يلزم الانتهاء منها جميعاً للبدء فى تشغيل الجهاز فى غضون الثلاثة أشهر القادمين كحد أقصى وذلك بعد انتهاء فترة تدريب المختصين على استخدامه.

وأعقب ذلك توجه رئيس الجامعة إلى مكان جهاز المعجل الخطى القديم للوقوف على أسباب عطله وإمكانية إعادة تشغيله ، ومن أجل سرعة الانتهاء من رفع كفاءة البنية التحتية لغرف العمليات وتطوير إمكانياتها فقد وجه رئيس جامعة أسيوط بتوفير ما يلزم لإنهاء تركيب الكابلات الخاصة بالغرف من ميزانية الجامعة لحين استطاعة المعهد توفير التمويل اللازم لإعادة العمل بها على نحو أفضل .

وصرح الدكتور سامي عبد الرحمن أن عقب الجولة ترأس الدكتور طارق الجمال مجلس إدارة المعهد لمعرفة أهم المعوقات التي من المحتمل أن تؤثر على ما يشهده المعهد من أعمال تطوير وتحديث للإمكانيات حيث أكد على دعم إدارة الجامعة للمنظومة الطبية وحرصها على متابعة سير العمل عن كثب والتواصل مع كافة الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتوفير ما يلزم من دعم لتلبية احتياجات المعهد وتطوير إمكانياته .

وقد تضمن الاجتماع إصدار رئيس الجامعة لعدد من التوجيهات الرئيسية والتى تتضمن تشديده على ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس بالقيام بالمرور على المرضى بصفة دورية، وتطبيق نظام الكتروني لتسجيل حضور وانصراف الهيئة المساعدة لأعضاء هيئة التدريس، ومنع دخول مندوبي شركات الأدوية داخل المعهد، والالتزام بتطبيق برتوكولات موحدة للعلاج الكيماوي.

كما أعلن الدكتور طارق الجمال خلال اجتماعه عن دعم الجامعة لمعمل الطوارئ بالمعهد بجهازين تحليل وآخر كيمائي لبدء تقديمه الخدمة العلاجية للمرضى، وأيضا للتغلب على مشكلة الكثافة العددية للمرضى فى غرف الحقن الوريدى فقد أمر رئيس الجامعة بزيادة ساعات الخدمة وتنظيم فترتي عمل لتلبية احتياجات المرضى دون حدوث ازدحام مع توفير كراسى طبية مخصصة للمرضى خلال تناولهم الجرعة وترك مساحة كافية بين كل مريض ، كما وجه الدكتور طارق الجمال بتلبية احتياجات المرضى من بعض أنواع الأدوية الغير متوفرة بالمعهد أو التى يواجه بها نقص فى كمياتها بطرح ممارسة على نحو عاجل و شراء تلك الأنواع بالأمر المباشر .