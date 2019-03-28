رئيس البرلمان: تعديل الدستور محكوم بإجراءات دستورية ولائحية

فى رابع جلسات الحوار المجتمعى التى يعقدها البرلمان لمناقشة التعديلات المقترحة على الدستور، رحب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بالأحزاب السياسية المشاركة، كما رحب بشباب الأحزاب وأكد على أهمية وجهات نظرهم.

وقال رئيس مجلس النواب، "يسعدنى فى هذه الجلسة أن أرحب برؤساء الأحزاب السياسية وقادتها الذين لبوا دعوة مجلس النواب، كما يسعدنى وبوجه خاص أن أرحب ولأول مرة بشباب الأحزاب السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب برئاسة النائب الشاب طارق الخولى.

وأضاف الدكتور على عبد العال، هؤلاء الشباب هم نصف الحاضر وكل المستقبل، وكل ما يجرى داخل مجلس النواب لصالح ولمصلحة هؤلاء الشباب وشباب مصر، مشددا على أن تعديل الدستور محكوم باجراءات دستورية ولائحية، والتى وضعتها المادة 226 من الدستور.

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن جلسات الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية تتم بشكل حقيقى وليس صورياً أو شكلياً ، بدليل الأصوات المعارضة فى القاعة، مؤكدا أنه تم الاستماع لجميع الفئات ومنهم القضاة وأساتذة الجامعات والقانون الدستورى وممثلى الأزهر والكنيسة ورؤساء الأحزاب ولا يزال الحوار مستمر وقائم دون أى تضيق، قائلا:" ليس لدينا تعديلات معلبة وإنما هى مقترحات حتى الآن".

وأكد عبد العال حرصه على الاستماع لوجهات النظر المعارضة، من أجل إتاحة الفرصة أمام الرأى والرأى الأخر، مشيراً إلى أنه استمع إلى رجال القضاء وهواجسهم ووجهت رسالة طمأنه إليهم وكم نحن حريصين عليهم، قائلا: إننا ننشد من هذا الحوار الوصول إلى أفضل صياغة وننشد التوافق المجتمعي، وكنت حريص على الاستماع إلى رأيك وكذلك الدكتور فريد زهران، وكافة الأصوات ولعلكم تابعتم جلسات مناقشة التعديلات من حيث المبدأ ومدى الحرص على إتاحة الفرصة للرأى والرأى الأخر وهذا أمر طبيعي.