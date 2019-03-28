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رئيس البرازيل: من الممكن فتح مكتب تجارى فى القدس بدلا من نقل السفارة

الخميس، 28 مارس 2019 04:32 م
رئيس البرازيل: من الممكن فتح مكتب تجارى فى القدس بدلا من نقل السفارة رئيس البرازيل جاير بولسونارو ونتنياهو
رويترز
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 تراجع رئيس البرازيل جاير بولسونارو عن وعوده المتكررة بنقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس وقال للصحفيين في برازيليا اليوم الخميس إن الحكومة قد تفتح بدلا من ذلك "مكتبا تجاريا في القدس.

ويعارض قطاع الزراعة في البرازيل بشدة أي تحرك لنقل السفارة لأن ذلك سيهدد صادرات اللحوم إلى دول الشرق الأوسط.

وقال بولسونارو أيضا إنه "لا يواجه أي مشكلة" مع رئيس مجلس النواب رودريجو مايا بعد إهانات متبادلة بينهما عبر تويتر وخلال تصريحات صحفية مؤخرا، وهو ما أثار الشكوك حول مصير الإصلاحات المقترحة للرئيس بشأن نظام التقاعد.


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البرازيل

نتنياهو

إسرائيل




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