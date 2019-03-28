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خلى بالك.. السجن والغرامة عقوبة التنقيب عن الآثار

الخميس، 28 مارس 2019 01:00 ص
خلى بالك.. السجن والغرامة عقوبة التنقيب عن الآثار التنقيب عن الآثار - أرشيفية
كتب احمد حسنى
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بعد تكرار جرائم التنقيب عن الآثار، والقبض على عدد من  المتهمين، يوضح " اليوم السابع" العقوبة التى تنتظر المتهمين بالتنقيب عن الآثار.

 

يقول المحامى خالد محمد، إن المادة 49 بالدستور تلزم  الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر  إهداء أو مبادلة أى شئ منها، وأن  الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

 

وأضاف المحامى بالنقض، أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في الماده مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

 

وأكد محمد، أن القانون يعاقب المتورطين بتلك الجريمة  بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو  أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

 

 


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