خلال مشاركتها بـ"سيتى سكيب" .."هايد بارك " تطلق مرحلة جديدة بمشروعها بالقاهرة الجديدة

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة هايد بارك للتنمية، عن إطلاق مرحلة جديدة في مشروع "هايد بارك القاهرة الجديدة" باسم "Hyde Park New Cairo Editions"، بالقرب من البوابة الرئيسية للمشروع بشارع التسعين، وذلك خلال مشاركتها بمعرض "سيتى سكيب مصر 2019.

ومن جانبه قال المهندس أمين سراج، الرئيس التنفيذي لشركة هايد بارك للتنمية "دائما ما نحرص على تنوع الوحدات وتقديم المزيد من الخدمات في مشروعنا داخل القاهرة الجديدة لنناسب مختلف أذواق واحتياجات السوق، لذلك أطلقنا مرحلة جديدة في هايد بارك القاهرة الجديدة في سيتي سكيب هذا العام باسم "Hyde Park New Cairo Editions" باستثمارات تصل إلى 275 مليون جنيه.

وأضاف سراج "نسخة هذا العام من معرض سيتي سيب تطرح مناقشة المزيد من الفرص التي من شأنها تعزيز سوق العقارات في مصر، وذلك تعزيزًا لرؤية الدولة التي اعتبرت القطاع العقاري ركيزة أساسية للإقتصاد وإصلاحه والتي تحرص هايد بارك أن تدعمها في خطتها كمطورعقاري رائد."

وأشار إلى أن المشاركة في المعارض ذات الرؤية العالمية تساعد في تطوير المنتج العقارى، وبالتالي جذب المستثمرين الأجانب إلى السوق لتطوير المزيد من المشروعات في مصر.