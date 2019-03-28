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خلال ساعات.. انطلاق محاكمة 8 متهمين بالاستيلاء على 2 مليون جنيه من البنوك

الخميس، 28 مارس 2019 06:00 ص
خلال ساعات.. انطلاق محاكمة 8 متهمين بالاستيلاء على 2 مليون جنيه من البنوك محكمة - أرشيفية
كتبت إيهاب المهندس
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تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى طرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار على الهوارى، أولى جلسات محاكمة 8 متهمين بالاستيلاء على 2 مليون و 214 ألف جنيه بموجب 100 شيك مسحوبين على البنوك بمستندات مزورة.

 

وحدد المستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة اليوم لبدأ المحاكمة بعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى.

 

كشفت تحقيقات إبراهيم لاشين وكيل أول النيابة بإشراف المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا استغلال المتهم بهاء 34 سنة كاتب حسابات بإحدى الشركات اختصاصه الوظيفى - باعتباره المختص بسجلات ومستندات الصرف وتحرير بياناتها بتسهيل استيلاء 7 متهمين على أموال البنك عن طريق صرف 100 شيك، ووجهت له النيابة تهم قيامه بالتسهيل لغيره الاستيلاء على الأموال بتزوير مستندات وأوراق.

 

وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهمين الذين حصلوا على أموال من غير العاملين بنظام حوافز ائتمان أفراد أطقم الضيافة الجوية ولا يستحقون صرف أية مبالغ مالية فوجهت لهم النيابة قيامهم بالاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة بأن أمدوه ببياناتهم المثبتة بدفاتر وسجلات النظام والشيكات المنصرفة لهم بزعم أنهم خاضعين للنظام فتمكنوا من صرف الأموال.


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