خادم الحرمين يتوجه إلى تونس على رأس وفد السعودية المشارك فى القمة العربية

الرياض(أ ش أ)

توجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الخميس، إلى تونس على رأس وفد السعودية المشارك فى اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة فى دورته العادية الثلاثين.

وأوضح بيان صادر عن الديوان الملكى السعودى - أوردته وكالة الأنباء السعودية - أنه سيتم خلال الزيارة كذلك بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها فى المجالات كافة وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين أمراً بإنابة ولى العهد فى إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال مدة سفره خارج المملكة.