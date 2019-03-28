حملات مكبرة بأسواق طما تضبط سلعا منتهية الصلاحية

سوهاج محمود مقبول

نفذ مركز شرطة طما برئاسة العميد أحمد شمندى مأمور المركز شرطة، قبل قليل، حملة تموينية مكبرة بالاشتراك مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما برئاسة محمد ثروت نائب رئيس المدينة وإدراتى مراقبة الأغذية والطب البيطرى ، استهدفت أصحاب المحلات والثلاجات والباعة الجائلين والأسواق بالقرى والمدنية والجزارين.

ضم فريق الحملة ثروت نائب رئيس المدينه عادل الشامي رئيس التفتيش المالي والإداري بالوحدة المحليه بطما والشاذلي رضوان وتوفيق أنور توفيق من إدارة تموين طما والدكتورة رشا حيالله من إدارة الطب البيطرى وتوفيق محمد توفيق مدير مكتب الأغذيه وأحمد البدري وأحمد بخيت وابوضيف محمد مفتشي الأغذيه بطما، وبتأمين من أمنيى شرطة مدحت موسى الشريف ومحمد صابر المهدى من قوة مركز شرطة طما.

وقد أسفرت الجهود عن ضبط 2 كرتونة سمن منتهية الصلاحية وكرتونة نوجا مجهولة المصدر و5 علب مسحوق خبيز و11 علبة فانيليا و10 كرتونة كلور و6 كرتونة فلاش و12 لفافة جلاش و12 لفافة مقرمشات و45 كرتونة من شرائح البطاطس وجميعهم منتهين الصلاحية وضبط 37 كليو أكياس سوداء غير مصرح بداولها و7 جركن أللوان غير مصرح بإستخدامها.

وأستكملت الحملة أعمالها 291 كرتونة بطاطس شرائح بأجمالى 6984 كيس و2 علبة لبن حليب منتهية الصلاحية و75 لفافة حفاضات بإجمالى 3000 قطعة مجهولة المصدر وبها عيوب وتم ضبط 100 كليو لحم و20 كيلو أحشاء وجميعها مذبوحة خارج السلخانة .

تم تحرير المحاضر اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى شئونها وتبدأ التحقيق.