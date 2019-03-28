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حماية المستهلك: السيسى وجه بضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المواطن

الخميس، 28 مارس 2019 11:58 ص
حماية المستهلك: السيسى وجه بضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المواطن اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة تصوير حسام عاطف
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أكد  اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المستهلك هو  الأهم فى المنظومة الاستهلاكية وفقا لرؤية القيادة السياسية، الذى وجه بضبط الأسواق.

وأشار عبد المعطى إلى أن برنامج الحكومة الشامل أكد عليه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وجه بوجود حلول  غير تقليدية  لحل مشاكل المواطنين.

وأضاف عبد المعطى خلال احتفالية اليوم العالمى لحماية المستهلك أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين داعم أساسى لجهاز حماية المستهلك ويوفر كل أوجه الدعم لنجاح الجهاز، موضحا أن الجهاز يستخدم إجراءات غير تقليدية خلال المرحلة المقبلة.


جاء ذلك خلال احتفالية اليوم العالمى لحقوق المستهلك،  تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف  واللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك  واللواء خالد عبد العال  محافظ القاهرة والدكتورة سعاد عبد الرحيم مديرة  المركز  القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ،  والفنان أحمد بدير وأحمد  سمير المدير التنفيذي للجهاز  والدكتورة سلوى شكوى عضو مجلس ادارةٌ جهاز حماية المستهلك والمستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الاستئناف  والعديد من الشخصيات المختصين في المجال .

 


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