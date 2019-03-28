"حماية المستهلك": استمرار اطلاق مبادرات غير تقليدية لحل مشاكل المواطنين

كتب مدحت وهبة

أعلن اللواء دكتور راضى عبد المعطى ، رئيس جهاز حماية المستهلك ، استمرار الجهاز فى اطلاق مبادرات غير تقليدية لحل مشاكل المواطنين والحفاظ على حقوقهم وأن الجهاز الوكيل عن المواطن فى مواجهة أى إجراءات تضر حقوقه .

وأهدى العاملون بجهاز حماية المستهلك للواء راضى عبد المعطى ، رئيس الجهاز ، هدية تذكارية لنجاحه فى الارتقاء بمنظومة حماية المستهلك من خلال إطلاق مبادرات غير تقليدية لحل مشاكل المواطنين تتفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وكذلك الارتقاء أيضا بالعاملين لدى الجهاز، حيث فوجئ " عبد المعطى " بالعاملين يلتفون حولة ويهدونه بروازالتكريم تقديرا له .





جاء ذلك على هامش احتفالية اليوم العالمى لحقوق المستهلك، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة والدكتورة سعادعبد الرحيم ، مديرة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، والفنان أحمد بدير، وأحمد سمير، المدير التنفيذى للجهاز والفنان هانى رمزى، والمستشار سامح عبد الحكم، رئيس محكمة الاستئناف وبعض المحافظين والشخصيات المختصين فى المجال .