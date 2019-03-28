حالة الطقس اليوم الخميس 28/3/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الخميس ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الغربية، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الغربية وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: توالي درجات الحرارة ارتفاعها، لتصبح حول معدلاتها العامة الى أقل بقليل، و يكون الطقس بارداً نسبياً بوجهٍ عام، يميل للدفئ قليلاً في مناطق الأغوار و البحر الميت و خليج العقبة، وتظهر كميات من السُحب المُتوسطة و العالية في عموم المناطق، مع احتمال هطول أمطار خفيفة محلية أقصى شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية مُعتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة، الرياح : جنوبية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج : خفيف ارتفاع الموج (10-15سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر : 22 درجة مئوية.

ليلاً: ترتفع درجات الحرارة مقارنة بالليالي الماضية، وتتهيأ الفرصة بعد مُنتصف الليل في شمال وأجزاء من وسط المملكة لهطول زخات متفرقة من الأمطار، تتحول الرياح بعد منتصف الليل الى جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الفرصة مهياة لتساقط زخات محلية من الأمطار خلال ساعات الليل فوق بعض المناطق وخاصة الشمالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة