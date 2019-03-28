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جهاز الأمن الروسى يعتقل مشتبهًا فى تورطه بتفجيرات مترو موسكو 2010

الخميس، 28 مارس 2019 03:19 م
جهاز الأمن الروسى يعتقل مشتبهًا فى تورطه بتفجيرات مترو موسكو 2010 الشرطة الروسية
أ ش أ
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أعلن مركز العلاقات العامة بجهاز الأمن الفيدرالى الروسى اليوم الخميس، أن جهاز الأمن ألقى القبض على عضو فى عصابة إجرامية تورطت فى تنظيم هجمات إرهابية استهدفت محطتى مترو /لوبيانكا/ و/بارك كولتوري/ فى موسكو عام 2010.

وذكر المركز -فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - أن عصابة "فاجابوف" تورطت فى تنفيذ تفجيرات بواسطة مهاجمات انتحاريات فى 29 مارس لعام 2010 فى محطتى لوبيانكا وبارك كولتوري..مشيرة إلى أن المعتقل المشتبه به سيخضع المزيد من الاستجواب فى موسكو.

كانت الهجمات الإرهابية أسفرت عن مقتل 39 شخصًا وإصابة 128 آخرين، وتمت تصفية سبعة من العقول المدبرة للهجوم على أيدى رجال الشرطة.

 

 


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