جنايات الإسكندرية تقضى بالسجن 10 سنوات لأمين شرطة بتهمة التزوير

وصدر القرار عضوية المستشارين أيمن إبراهيم حنفي وعبد العاطي مسعود شعلة وسكرتير الجنايات محمد عثمان.

وتعود القضية المقيدة برقم 12879 لسنة 2017 جنايات قسم شرطة العطارين عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الأموال العامة بقيام أمين شرطة بضبطة بالتزوير في محررات رسمية علي غير الحقيقية.

كانت تحريات ضباط الأموال العامة توصلت لقيام المدعو "م . أ . م" أمين شرطة بإدارة جوازات الإسكندرية بصفته موظفا عموميا ارتكب مع مجهول تزوير محررات رسمية هي استمارة طلب إصدار جواز سفر مصري وإيصال استلام للجواز باسم المدعو "م . ح . م" وارتكب واقعة الاشتراك مع آخرين في تزوير شهادة الإعفاء النهائي منسوب صدورها لوزارة الدفاع هيئة التنظيم والإدارة منطقة تجنيد طنطا وأنه غير مطلوب للخدمة العسكرية وتم إلقاء القبض عليه وبعرضه على النيابة العامة أحالته لمحكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها السابق على المتهم.