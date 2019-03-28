video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 مارس 2019 06:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جنايات الإسكندرية تقضى بالسجن 10 سنوات لأمين شرطة بتهمة التزوير

الخميس، 28 مارس 2019 06:22 م
جنايات الإسكندرية تقضى بالسجن 10 سنوات لأمين شرطة بتهمة التزوير سجن - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
إضافة تعليق

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك رئيس المحكمة بالسجن 10 سنوات والعزل من الوظيفة للمدعو "م . أ. م" أمين شرطة لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية.

وصدر القرار عضوية المستشارين أيمن إبراهيم حنفي وعبد العاطي مسعود شعلة وسكرتير الجنايات محمد عثمان.
 
وتعود القضية المقيدة برقم  12879 لسنة 2017 جنايات قسم شرطة العطارين عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الأموال العامة بقيام أمين شرطة بضبطة بالتزوير في محررات رسمية علي غير الحقيقية.
 
كانت تحريات ضباط الأموال العامة توصلت لقيام المدعو "م . أ . م" أمين شرطة بإدارة جوازات الإسكندرية بصفته موظفا عموميا ارتكب مع مجهول تزوير محررات رسمية هي استمارة طلب إصدار جواز سفر مصري وإيصال استلام للجواز باسم المدعو "م . ح . م" وارتكب واقعة الاشتراك مع آخرين في تزوير شهادة الإعفاء النهائي منسوب صدورها لوزارة الدفاع هيئة التنظيم والإدارة منطقة تجنيد طنطا وأنه غير مطلوب للخدمة العسكرية وتم إلقاء القبض عليه وبعرضه على النيابة العامة أحالته لمحكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها السابق على المتهم.
 
 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جنايات الإسكندرية تحيل أوراق 3 عمال للمفتى لقتلهم العمد بسبب شقة

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

جنايات الاسكندريه




لا تفوتك
رئيس البرلمان: الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالتصويت على المواد جملة

رئيس البرلمان: الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالتصويت على المواد جملة

كهربا ومرتضى "سمن على عسل".. معسكر الزمالك جاهز للقمة.. اللاعب: رئيس الزمالك أبويا.. ومنصور: محمود ابن بلد ومران الاثنين مفتوح للجماهير حال الفوز على الأهلى.. وشوبير: محدش ينكر وجود مشادة والسوشيال ميديا فتنة

كهربا ومرتضى "سمن على عسل".. معسكر الزمالك جاهز للقمة.. اللاعب: رئيس الزمالك أبويا.. ومنصور: محمود ابن بلد ومران الاثنين مفتوح للجماهير حال الفوز على الأهلى.. وشوبير: محدش ينكر وجود مشادة والسوشيال ميديا فتنة

مزيد من النجاحات.. الآثار تعلن اكتشاف بهو قصر رمسيس الثانى بسوهاج.. والأعلى للآثار: سيغير معالم معبد أبيدوس.. ولأول مرة نعثر على أحجار تدشين وتأسيس المعبد.. والوزارة تعلن مقبرة جديدة 5 أبريل المقبل

مزيد من النجاحات.. الآثار تعلن اكتشاف بهو قصر رمسيس الثانى بسوهاج.. والأعلى للآثار: سيغير معالم معبد أبيدوس.. ولأول مرة نعثر على أحجار تدشين وتأسيس المعبد.. والوزارة تعلن مقبرة جديدة 5 أبريل المقبل

"بلومبرج": العملة النيجيرية تسير على خطى الجنيه المصرى

"بلومبرج": العملة النيجيرية تسير على خطى الجنيه المصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة