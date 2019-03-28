جمعية رجال الأعمال ترفع شعار "لا للمخدرات بالقطاع الخاص" دعما لمبادرة الرئيس

كتب هانى الحوتى

أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسى، عن عقد مؤتمر موسع لدعم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مكافحة المخدرات وتوسيع نطاق المبادرة لتشمل أيضا العاملين بالقطاع الخاص فى 17 إبريل المقبل.

وكشف المهندس على عيسى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، عن تبنى جمعية رجال الأعمال المصريين لمبادرة الرئيس السيسى فى مكافحة المخدرات لتشمل أيضا العاملين بالقطاع الخاص وشركات أعضاء الجمعية بجانب ما تستهدفه مبادرة الرئيس للقضاء على تعاطى المخدرات بالجهاز الادارى بالدولة والعاملين بالقطاع العام وذلك تحت شعار "لا للمخدرات بالقطاع الخاص".



على عيسى ويسرى الشرقاوى

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مؤتمر الجمعية بعنوان: "من أجل اقتصاد واعد..لا للمخدرات".

وأضاف عيسى، أن المؤتمر سوف يستعرض الآثار السلبية لتعاطى المخدرات على الاقتصاد المصرى ودور القطاع الخاص فى تفعيل مبادرة الرئيس والتشريعات والقوانين المقترحة فى هذا الصدد بجانب اعداد ورقة عمل بتوصيات المؤتمر وما ستسفر عنه جلسات المؤتمر من مناقشات مع عدد كبير من المتخصصين من الاكاديمين والمسئولين واصحاب القرارات بمختلف الهيئات والمؤسسات بالدولة المشاركين بالمؤتمر لرفعها إلى الحكومة ووضعها فى اطار قانونى يحد من ظاهر تعاطى المخدرات بين العاملين سواء بالحكومة والقطاع الخاص.



يسرى الشرقاوى وعلى عيسى ومحمد يوسف

وأوضح أن شعار الجمعية خلال الفترة المقبلة "لا للمخدرات بالقطاع الخاص" يأتى نتيجة للخسائر الاقتصادية الكبيرة التى يعانى منها القطاع الخاص بجانب الدولة منها خسائر اقتصادية مباشرة وغير مباشرة من حوادث وانخفاض الانتاجية وآداء العاملين بالقطاع العام والخاص.

من جانبه أكد الدكتور يسرى الشرقاوى عضو جمعية رجال الأعمال وأمين المؤتمر، أن الجمعية ستبنى على مبادرة الرئيس السيسى فى مكافحة الادمان وتوسيع نطاق المبادرة لتشمل العنصر البشرى بالقطاع الخاص وطلبة الجامعات والمدارس واصحاب المهن والذى يعد أحد أهم اعمدة الاقتصاد المصري.

وأضاف الشرقاوى، أن جمعية رجال الأعمال تعطى اهتماماً كبيراً بمحاربة ظاهرة تعاطى المخدرات بالقطاع الخاص فى الفترة المقبلة كونها من اخطر القضايا التى تعرقل مسيرة التنمية، خاصة وان مصر قدمت نموذجاً رائداً للاصلاح الاقتصادى بشهادة دولية من كبرى المؤسسات الائتمانية والمالية العالمية، مشيراً أن مشكلة المخدرات قد تؤثر على مضاعفة نتائج الاصلاح فى النمو الاقتصادى بجانب التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية المباشرة حيث أن نسب التعاطى قد تصل إلى 14% من عدد السكان بجانب ارتفاع تكلفة العلاج والخسائر البشرية نتيجة الحوادث على الطرق التى تتسبب فيها المخدرات.



اجتماع جمعية رجال الأعمال

وأوضح أن المؤتمر يشارك فيه مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية بمكافحة الادمان واصحاب القرارات والتشريعات المنظمة لمكافحة المخدرات من الهيئات القضائية والمحاماة والجهات ذات الصلة بملف الادمان بالاضافة إلى متحدثين من مختلف المسئولين والقائمين على وضع التشريعات من الحكومة ومجلس النواب ووزارة الداخلية بالاضافة إلى الاستماع إلى الحلول الجذرية لعلاج الادمان وتعاطى المخدرات من الجامعات ومراكز البحوث، مؤكداً أن المؤتمر يعد نواه لإحداث حراك مجتمعى يسهم فى تبنى مشروع قومى لمكافحة المخدرات.

ووجه يسرى الشرقاوى الدعوة لكل الشخصيات العامة والمعنين بملف المخدرات للمساهمه بالحضور والمشاركة للخروج بالاهداف المنشودة من هذا الموتمر المزمع عقده بمقر جمعية رجال الاعمال فى 17 ابريل المقبل.