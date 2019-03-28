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جمارك مطار برج العرب الدولى تضبط تهريب أدوية بشرية ومستحضرات تجميل

الخميس، 28 مارس 2019 09:28 م
جمارك مطار برج العرب الدولى تضبط تهريب أدوية بشرية ومستحضرات تجميل رجال الجمارك والمضبوطات
الإسكندرية أسماء على بدر
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تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب برئاسة محمود فرغلى مدير عام جمارك الموانئ الجوية من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية .
 
 
و أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران الجلف رقم GF76 القادمة من مسقط أشتبه كلا من وليد عيسى رئيس الوردية، وريهام حسن مأمور التعريفة في الراكبة المصرية ش. ع. أ القادمة من الهند ترانزيت البحرين.
 
 
وتم تمرير أمتعتها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY  بمعرفة طاقم الفحص بالأشعة المكون من محمد الشيمى رئيس القسم وكريم محمد ومحمود الوحش  فأكدوا صحة الإشتباه وظهور أجسام غريبة متماثلة 
 
 
وبالعرض على مصطفى العربى وسعد عبادى مديري الجمرك قررا تشكيل لجنة جمركية لتفتيش أمتعة الراكبة من مهند صبرى ومحمد السعيد وحسن خفاجه وعاصم فتحى ورفيدة محمد بيومى مأمورى الحركة وصلاح الدين مصطفى أمن جمركى ومحمود يعقوب رئيس قسم مكافحة تهريب تحت أشراف رؤساء الوردية سامح شرباش ومستور سالم أبوثلاث .
 
و تم العثور على كميات تجارية من مستحضرات التجميل  أسفل الأمتعة بقاع الحقائب وجميعها تم تفريغه من العلب والأغلفة الخاصة به لتقليل حجمة وتكثيف عدده وبتجميعها وحصر عددها.
 
 
وتبين وجود عبوات كرتونية فارغة لأدوية بشرية خاصة بعلاج أمراض القلب موزعة بين طيات الملابس ووجود أكياس مغلفة بغلاف بلاستيك وملفوف عليها لاصق شفاف بفضها  تبين وجود 390 أمبول زجاجى لعلاج أمراض القلب و346 عبوة مستحضر تجميل (زيت وصبغة شعر وشامبو).
 
 
وقدرت قيمة المضبوطات والتعويضات القانونية  المستحقة ب 413 ألف جنيه ، وقرر محمود فرغلى مدير عام جمارك الموانىء الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى للراكبة برقم 23 لسنة 2019 وأرسالها لنيابة الشئون المالية والتجارية للتحقيق.
 
 
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك و مجدى سيد أحمد رئيس قطاع النظم ولإجراءات المشرف على المنطقة الشمالية والغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة أشكال التهرب الجمركى.
 
 
 
 
 
 

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