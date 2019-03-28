جمارك برج العرب تحبط محاولة تهريب أدوية ومستحضرات تجميل

كتب هانى عثمان

احبط رجال الجمارك بمطار برج العرب ، برئاسة محمود فرغلى ، مدير عام جمارك الموانئ الجوية، محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية لعلاج القلب، ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

وقالت مصادر مطلعة ، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران قادمة من مسقط، تم الإشتباه في الراكبة المصرية " ش. ع. أ القادمة من الهند ترانزيت البحرين، وتم تمرير أمتعتها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تبين وجود أجسام غريبة متماثلة.

و تم العثور على كميات تجارية من مستحضرات التجميل ، أسفل الأمتعة بقاع الحقائب وجميعها تم تفريغه من العلب والأغلفة الخاصة به لتقليل حجمة وتكثيف عدده ، وبتجميعها وحصر عددها،حيث تبين وجود عبوات كرتونية فارغة لأدوية بشرية خاصة بعلاج أمراض القلب ، موزعة بين طيات الملابس ووجود أكياس مغلفة بغلاف بلاستيك وملفوف عليها لاصق شفاف بفضها، تبين وجود 390 أمبول زجاجى لعلاج أمراض القلب و346 عبوة مستحضر تجميل - زيت وصبغة شعر وشامبو- ، وقدرت قيمة المضبوطات والتعويضات القانونية المستحقة ب 413 ألف جنيه.

وقرر محمود فرغلى ، مدير عام جمارك الموانىء الجوية ، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى للراكب، وإرسالها لنيابة الشئون المالية والتجارية للتحقيق