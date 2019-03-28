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جمارك برج العرب تحبط محاولة تهريب أدوية ومستحضرات تجميل

الخميس، 28 مارس 2019 09:41 م
جمارك برج العرب تحبط محاولة تهريب أدوية ومستحضرات تجميل جمارك برج العرب
كتب هانى عثمان
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احبط رجال الجمارك بمطار برج العرب ، برئاسة محمود فرغلى ، مدير عام جمارك الموانئ الجوية، محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية لعلاج القلب، ومستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة

وقالت مصادر مطلعة ، أنه  أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة  طيران قادمة من مسقط، تم الإشتباه في الراكبة المصرية "  ش. ع. أ القادمة من الهند ترانزيت البحرين، وتم تمرير أمتعتها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تبين وجود أجسام غريبة متماثلة.

و تم العثور على كميات تجارية من مستحضرات التجميل ،  أسفل الأمتعة بقاع الحقائب وجميعها تم تفريغه من العلب والأغلفة الخاصة به لتقليل حجمة وتكثيف عدده ، وبتجميعها وحصر عددها،حيث تبين وجود عبوات كرتونية فارغة لأدوية بشرية خاصة بعلاج أمراض القلب ،   موزعة بين طيات الملابس ووجود أكياس مغلفة بغلاف بلاستيك وملفوف عليها لاصق شفاف بفضها، تبين وجود 390 أمبول زجاجى لعلاج أمراض القلب و346 عبوة مستحضر تجميل - زيت وصبغة شعر وشامبو- ، وقدرت قيمة المضبوطات والتعويضات القانونية  المستحقة ب 413 ألف جنيه

وقرر محمود فرغلى ، مدير عام جمارك الموانىء الجوية  ، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى للراكب، وإرسالها لنيابة الشئون المالية والتجارية للتحقيق

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