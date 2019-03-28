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جمارك أرقين بأسوان تضبط محاولة تهريب هواتف محمولة وكاميرات

الخميس، 28 مارس 2019 10:39 م
جمارك أرقين بأسوان تضبط محاولة تهريب هواتف محمولة وكاميرات هواتف - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح
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تمكن رجال الجمارك باللجنة الثانية بمنفذ أرقين  برئاسة حمدي محمد مكي مدير الجمرك، اليوم الخميس، من ضبط محاولة  تهريب كميه من الهواتف المحمولة والكاميرات الديجيتال بالمخالفة للقوانين.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الأتوبيسات القادمةمن الخرطوم إشتبه ممدوح محمود في الراكب  و . ا . ع مصرى الجنسية 27سنة والذي ظهرت عليه علامات القلق عند طلب إنزال الأمتعه الشخصيه الخاصه به.

وبالعرض على مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من: محمود عابد ومحمود محمد وبهاء صلاح مأمورى الجمرك لتفتيش أمتعة الراكب الشخصية، تبين وجود21 هاتف محمول ماركة آيفون 6 و 2 هاتف محمول ماركة آيفون 7  و 2 كاميرا كانون 6DEos يابانية الصنع  مخبأة بين طيات الملابس داخل أمتعته الشخصية.

وقرر مجدي عبد الحافظ رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 20 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.

 


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