video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 مارس 2019 01:21 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

جبروت إمرأة.. سيدة تستعين بأسرتها لخطف زوجها بسبب خلافات أسرية بالجيزة

الخميس، 28 مارس 2019 12:26 م
جبروت إمرأة.. سيدة تستعين بأسرتها لخطف زوجها بسبب خلافات أسرية بالجيزة مديرية أمن الجيزة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

استعانت ربة منزل بـ6 أشخاص من أسرتها لخطف زوجها ونقله لمسكن عائلتها بسبب خلافات أسرية بينهما، إلا أن الزوج استغاث بقوة أمنية وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتم ضبط المتهمين أثناء متابعة قوة أمنية مكونة من ضابط بقسم شرطة الشيخ زايد، وضابط بمرور الجيزة لمتابعة الحالة الأمنية، حيث استغاث بهما أحد الأشخاص من داخل سيارة، وتمكن رجال المباحث من استيقافها وضبط مستقليها.

وكشفت التحريات أن الشخص المستغيث يدعى "محمود.ه" مكوجى، مصاب بكدمات وجروح متفرقة بجسده، استعانت زوجته "سارة.ع" ربة منزل، بـ6 من أفراد أسرتها، واصطحبوه بالإكراه بعد الإعتداء عليه داخل مسكنه، ونقلوه بالسيارة لاحتجازه بمسكن عائلتها بعد توثيق يديه، حيث كانوا في طريقهم لمسكن عائلتها لحل خلافات أسرية بينهم.

وضبط بحوزة المتهمين أدوات حديدية استخدموها فى الاعتداء على المجنى عليه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لتتولى النيابة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تفاصيل خطف طفل "كرداسة".. سباك و3 من أعوانه نفذوا الجريمة بسبب خلافات مع والده

خطف مكوجى

خطف زوج

خلافات اسرية

الشيخ زايد

امن الجيزة

اخبار الحوادث




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: تحديث قاعدة بيانات الناخبين طوال العام وتضم 61 مليون مقيدا

الوطنية للانتخابات: تحديث قاعدة بيانات الناخبين طوال العام وتضم 61 مليون مقيدا

مجلس الأمن: نرفض الخطط أحادية الجانب فى الجولان

مجلس الأمن: نرفض الخطط أحادية الجانب فى الجولان

مؤسسات دولية تشيد بأداء اقتصاد مصر.. بلومبرج: الجنيه المصرى الأفضل أداء فى الشرق الأوسط وارتفع 3.5%.. أكبر خفض للفائدة فى العالم متوقع أن يبرز من مصر.. و"فيتش": دين الحكومة فى تراجع وعجز الموازنة سيسجل 8.6%

مؤسسات دولية تشيد بأداء اقتصاد مصر.. بلومبرج: الجنيه المصرى الأفضل أداء فى الشرق الأوسط وارتفع 3.5%.. أكبر خفض للفائدة فى العالم متوقع أن يبرز من مصر.. و"فيتش": دين الحكومة فى تراجع وعجز الموازنة سيسجل 8.6%

وزير التعليم: لدينا نظام امتحانات إلكترونى "لا مثيل له" والطلاب أبهرونا

وزير التعليم: لدينا نظام امتحانات إلكترونى "لا مثيل له" والطلاب أبهرونا

بالرقم القومى.. اعرف نتيجة قرعة الحج السياحى للموسم الجديد

بالرقم القومى.. اعرف نتيجة قرعة الحج السياحى للموسم الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة