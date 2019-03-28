جبروت إمرأة.. سيدة تستعين بأسرتها لخطف زوجها بسبب خلافات أسرية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

استعانت ربة منزل بـ6 أشخاص من أسرتها لخطف زوجها ونقله لمسكن عائلتها بسبب خلافات أسرية بينهما، إلا أن الزوج استغاث بقوة أمنية وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتم ضبط المتهمين أثناء متابعة قوة أمنية مكونة من ضابط بقسم شرطة الشيخ زايد، وضابط بمرور الجيزة لمتابعة الحالة الأمنية، حيث استغاث بهما أحد الأشخاص من داخل سيارة، وتمكن رجال المباحث من استيقافها وضبط مستقليها.

وكشفت التحريات أن الشخص المستغيث يدعى "محمود.ه" مكوجى، مصاب بكدمات وجروح متفرقة بجسده، استعانت زوجته "سارة.ع" ربة منزل، بـ6 من أفراد أسرتها، واصطحبوه بالإكراه بعد الإعتداء عليه داخل مسكنه، ونقلوه بالسيارة لاحتجازه بمسكن عائلتها بعد توثيق يديه، حيث كانوا في طريقهم لمسكن عائلتها لحل خلافات أسرية بينهم.

وضبط بحوزة المتهمين أدوات حديدية استخدموها فى الاعتداء على المجنى عليه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لتتولى النيابة التحقيق.