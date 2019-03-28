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جامعة القاهرة: تحديات الزراعة فى مصر تتطلب تعاونا قويا مع القطاع الخاص

الخميس، 28 مارس 2019 09:05 م
جامعة القاهرة: تحديات الزراعة فى مصر تتطلب تعاونا قويا مع القطاع الخاص جانب من الاحتفالية
وائل ربيعى
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أكد الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الزراعة فى مصر تواجه تحديات كبيرة تتطلب تعاونا قويا بين الخبرات الأكاديمية والبحثية للجامعات المصرية والوزارات والهيئات وشريك أصيل فى العملية وهو القطاع الخاص لخلق أجندة مشتركة للزراعة المصرية.
 
وأضاف الخطيب، بكلمته خلال حفل تدشين أول مركز تميز زراعى فى كلية الزراعة بجامعة القاهرة: "فى كلية الزراعة بالجامعة نعمل على اليوم على بناء مركز التميز الزراعى يعمل من خلال جامعة القاهرة منارة التعليم فى مصر ولفيف من أربع جامعات أمريكية، مصنفة عالميا واليوم نعمل على تحقيق حلم تدشين مركزا ديناميكيا استجابة لاحتياجاتنا الزراعية والغذائية ودعما للمراحل التعليمية على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا مما يدعم استدامة العمل المشترك بين الجامعات والوزارات والهيئات الصناعية فى العلوم الزراعية".
 
وأشار نائب رئيس جامعة القاهرة، أن هذه الجهود ستسفر عن نتحقيق استراتيجية مصر ومجالاتها المختلفة والواقع، يقول إن إنشاء مثل هذه المركز فى مجالات الطاقة والمياه والزراعة لن يغير مستقبل مصر فقط ولكن يشارك فى تغيير مستقبل الشرق الأوسط أجمع وأفريقيا، وتأثيره يكون قويا على العالم أجمع، موضحا أن جامعة القاهرة من خلال كلياتهها ومعاهداها المختلفة تدخل بكل قوة من خلال التعاون الدولى مع كافة دول العالم وخصوصا الجامعات الأمريكية المتقدمة.
 
 

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كلية الزراعة

تحديات الزراعة




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