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توغل محدود لجرافات الاحتلال الإسرائيلى جنوب قطاع غزة

الخميس، 28 مارس 2019 10:30 ص
توغل محدود لجرافات الاحتلال الإسرائيلى جنوب قطاع غزة قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
غزة (أ ش أ)
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توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، اليوم الخميس، لمسافة محدودة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن أربع جرافات عسكرية ضخمة توغلت لعشرات الأمتار شرق رفح وشرعت بأعمال تسوية وتجريف، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز صوب الأراضى الزراعية القريبة، لإجبار المزارعين على الابتعاد.

وكان ثلاثة شبان أصيبوا، خلال ساعات الليل، ضمن فعاليات الإرباك الليلى على الحدود الشرقية لقطاع غزة.. وتجرى قوات الاحتلال توغلات محدودة بشكل شبه يومى شرقى محافظات قطاع غزة؛ وتقوم بأعمال تجريف لأراضى المزارعين، فى انتهاك متكرر لاتفاق التهدئة بين المقاومة والاحتلال الموقع عام 2014.

وعادة ما تنصب قوات الاحتلال أسلاكا شائكة فى المناطق الشرقية من قطاع غزة؛ بغرض منع المتظاهرين السلميين المشاركين فى مسيرات العودة وكسر الحصار من الوصول إلى السياج الأمنى.

 


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