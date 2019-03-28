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"تموين الإسكندرية" تنهى استعداداتها لاستقبال شم النسيم

الخميس، 28 مارس 2019 05:49 م
"تموين الإسكندرية" تنهى استعداداتها لاستقبال شم النسيم جانب من الاجتماع
الإسكندرية - جاكلين منير
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عقد محمد سعد الله أحمد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية ، اليوم بمقر ديوان المديرية اجتماع موسع مع  مديرى الإدارات التموينية ، حضر الاجتماع  سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة بالمديرية والمهندس محمود القلش مدير مركز الإعلام للمديرية.

 
حيث استعرض مدير المديرية تعليمات الدكتور على مصيلحى  ،وزير التموين والتجارة الداخلية ، والتى وردت بالإجتماع الذى عقده مديرى المديريات على مستوى الجمهورية.
 
وشدد  مدير المديرية بضرورة الاستعداد لمواسم الأعياد القادمة عيد الأخوة الأقباط،  وعيد شم النسيم، والاستعداد لقدوم شهر رمضان المعظم،  بتكثيف المرور و متابعة الأسواق والتأكد من توافر السلع الغذائية و كذلك متابعة المخابز والحرص على توفير رغيف خبز يليق بالمواطن السكندرى ومتابعة البدالين التموينيين والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتى ومتابعة توافر السلع التموينية بها ، وكذلك  متابعة منافذ أهلا رمضان التى ستقام من قبل الوزارة او الأحياء أو من خلال  أعضاء مجلس النواب، ومتابعة الأسواق بالتنسيق مع مباحث التموين والصحة لعمل حملات مشتركة لحماية الأسواق من الأسماك المملحة الفاسدة حماية لصحة المواطنين ، و ضرورة الاعلان عن السلع التموينية وأسعارها لدى البدالين والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما قام المحاسب محمد سعد الله أحمد ، مدير المديرية بجولة تفقدية بالمنتزة حيث تفقد المقر الذى وفره حى المنتزة أول لتسليم البطاقات التموينية للمواطنين التابعين لمكتب منتزة اول و مكتب منتزة ثانى والتى ستؤدى إلى راحة المواطنين والقضاء على اى زحام على أن تتفرغ مكاتب التموين إلى تقديم الخدمات التموينية ، وحرص على الوقوف على عمليات أعمال الصيانة التى تجرى به الآن ، كما  توجه إلى مقر مركز الخدمات الجديد الذى يتم تطويره بالاسكان الصناعى بالسيوف والذى تسلمته الوزارة لتطويره ليصبح مركز خدمات مطور يقوم بالخدمات التموينية لمواطنين رمل ثالث والذى سيشهد طفرة فى تقديم خدماته المواطنين.

 
 
 
 
 
 

 


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