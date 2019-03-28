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"تمريض أسوان" تنظم يومًا علميًا عن تحديات الرعاية الصحية.. صور

الخميس، 28 مارس 2019 12:01 م
"تمريض أسوان" تنظم يومًا علميًا عن تحديات الرعاية الصحية.. صور خلال الملتقى
أسوان - عبد الله صلاح
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نظمت كلية التمريض في جامعة أسوان اليوم العلمي الثاني تحت عنوان " العلم والجهل الطبي والتحديات التي تواجه الرعاية الصحية " وذلك علي مسرح الجامعة بمدينة أسوان الجديدة وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان.
 
حضر افتتاح اليوم العلمي كلا من الدكتور عبدالرحمن عبدالباسط المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة والدكتورة أمل محمد عميد كلية التمريض، علاوة علي مشاركة لفيف من عمداء ووكلاء كليات التمريض علي مستوي الجامعات المصرية وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وهيئات التمريض بمستشفيات الصحة والتأمين الصحي بأسوان وطلاب وطالبات معاهد التمريض.
 
وقال الدكتور عبدالرحمن عبدالباسط أن مهنة التمريض لها دور كبير للغاية في سرعة شفاء المرضي وعلاجهم ، ويؤثر التمريض بشكل فعال في استقرار الحالة النفسية للمرضي مما يساهم في سرعة الشفاء.
 
وصرحت الدكتورة أمل محمد أن اليوم العلمي يتم تنظيمه للعام الثاني علي التوالي ويتضمن مناقشة العديد من المحاور المتعلقة منها الجديد في التحكم في العدوى، والتحديات التي تواجه النظام الصحي وحقوق المريض من اجل نقل وتبادل الخبرات الجديدة بين كلية التمريض هيئات التمريض بالمستشفيات وطلاب الكلية.
 
وأضافت أن اليوم العلمي يتضمن أيضا محاضرة عن الطاقة الايجابية والسلبية التي تؤثر في الحالة النفسية للمريض منها ألوان الزي الخاص بطاقم التمريض وتصميم المستشفي وألوان استراحات المرضى، علاوة علي تنظيم محاضرة أخرى عن المخدرات ومخاطرها المتعددة علي صحة الانسان.
 
الدكتورة أمل
 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 


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