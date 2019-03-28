تعيين وزير المالية السابق عمرو الجارحى رئيسًا لمجلس إدارة بنك مصر إيران

كتب – أحمد يعقوب

أصدر البنك المركزى المصرى، قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة بنك مصر إيران وتعيين عمرو الجارحى وزير المالية السابق رئيسًا لمجلس إدارة غير تنفيذى للبنك.

وشمل القرار تعيين محمود السقا ، رئيس قطاع الشركات والمؤسسات بالبنك العربى الإفريقى الدولى عضواً منتدباً وصدقت الجمعية العمومية للبنك على القرار تمهيداً لاعتماده رسمياً فى أول اجتماع لمجلس الإدارة الجديد.

ويمتلك الجارحى، خبرة طويلة فى مجال البنوك والاستثمار حيث شغل قبل توليه منصب وزير المالية العديد من المناصب من بينها رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومى قبل نقل تبعيته لوزارة التخطيط وكذلك نائب الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى القطرى.

وشغل الجارحى، منصب المدير التنفيذى لشركة التجارى الدولى للاستثمار والعضو المنتدب للمجموعة المالية هيرميس وعضو مجلس إدارة بنك الاسكندرية وشركة المقاولون العرب.

وفى السياق ذاته يتمتع محمود السقا العضو المنتدب الجديد لبنك مصر إيران بخبرة مصرفية كبيرة تصل إلى 30 عاماً فى العمل المتواصل بمجالات التمويل والاستثمار والقطاع المصرفى حيث بدأ أول 10 سنوات من حياته المصرفية ببنك مصر إيران وكان مشهوداً له بالكفاءة والتميز.

وكان السقا، قد تولى العديد من المناصب فى القطاع المصرفى المصرى والبنوك الدولية حيث شغل منصب مدير عام ورئيس لجنة الفروع المؤسسية ورئيس قطاع الشركات والمؤسسات بالبنك العربى الإفريقى الدولى وهو القطاع الذى حقق طفرةً ونمواً كبيراً داخل البنك خلال الفترة الماضية ومكن البنك من الحصول على جائزة أفضل بنك استثمار من عده جهات دولية لمدة 4 سنوات متتالية.

كما شغل السقا ،منصب عضو لجنة الإدارة العليا وعضو اللجنة التنفيذية ولجنة إدارة الأصول والالتزامات بالبنك العربى الإفريقى الدولى وعضو مجلس إدارة جمعية الائتمان وإدارة المخاطر ونائب رئيس جمعية الدخل الثابت وكانت له بصمات واضحة فى كل المواقع التى عمل بها.

وعمل السقا، عضواً بلجنة تحكيم جائزة خريجى التعليم البريطانى فى مصر ورئيساً لجمعية الخريجين وهو حاصل على ماجستير البنوك والتمويل من جامعة ويلز وماجستير الإدارة العامة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة والعديد من البرامج التدريبية من جامعة هارفاد وجامعات عالمية أخرى.