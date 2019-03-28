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"تعليم المنيا": تسليم المتعاقدين الجدد العمل أول أبريل

الخميس، 28 مارس 2019 10:46 ص
"تعليم المنيا": تسليم المتعاقدين الجدد العمل أول أبريل اللواء قاسم حسين محافظ المنيا
كتب فريق المحافظات
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قال محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن المتعاقدين الجدد سوف يتسلمون عملهم بالإدارات التعليمية أول إبريل المقبل.
 
وأضاف "عزب" فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن المديرية تنفذ تدريب للمعلمين الفائزين فى مسابقة العقود المؤقتة، والذى بدأ أول الأسبوع الجارى وينتهى فى 31 مارس على أن يتسلموا عملهم فى بداية الشهر المقبل.
 
وأشار إلى أنه تم توزيع المعلمين الجدد على الإدارات التعليمية حسب العجز الموجود بكل إدارة تعليمية، موضحًا أنه يثق فى أن المعلمين الجدد سوف يكونوا إضافة للعملية التعليمية بشكل ينعكس إيجابيًا على الطلاب بمختلف المراحل التعليمية. 
 

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