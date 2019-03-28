تعرف على نتائج أعمال 10 شركات تابعة للقابضة للصناعات الكيماوية

كتب عبد الحليم سالم

عقدت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، برئاسة عماد الدين مصطفى، الجمعيات العامة لـ 10 شركات تابعة، لمناقشة موازنات العام المالى 2019-2020، تعرف على نتائج كل شركة .

1 – شركة اليايات ستربح 10.5مليون جنيه مقابل ربح متوقع بنهاية العام المالى الجارى، يبلغ 9.4 مليون جنيه.

2 – شركة نيازا ستربح 7.6 مليون جنيه، مقابل ربح 6 ملايين جنيه.

3- المكس للملاحات ستربح 19.1 مليون جنيه، مقابل 15.9 مليون جنيه .

4- النصر للملاحات ستحقق خسائر تصل الى 24.2 مليون جنيه، مقابل خسائر تبلغ 17مليون جنيه.

5 – سيناء للمنجنيز ستربح 112.1مليون جنيه مقابل 141 مليون جنيه.

6- المصرية لصناعة المواسير سيجوارت ستحقق خسائر تصل لنحو 74.9 مليون جنيه، مقابل خسائر 115 مليون جنيه.

7 – باتا ستربح 3.8 مليون جنيه، مقابل 5.6 مليون جنيه.

8- مطابع محرم ستخسر 12 مليون جنيه مقابل خسائر تبلغ 15 مليون جنيه.

9 – النصر لمنتجات الكاوتشوك ناروبين ستربح 24.9 مليون جنيه، مقابل 8 ملايين جنيه أرباح متوقعة بنهاية العام المالى الجارى.

10 – النصر للاسمدة ستربح 14.7مليون جنيه أرباحا مقابل خسائر بلغت 84.7 مليون جنيه فى النصف الأول من العام الجارى.