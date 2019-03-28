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تعرف على نتائج أعمال 10 شركات تابعة للقابضة للصناعات الكيماوية

الخميس، 28 مارس 2019 01:00 ص
تعرف على نتائج أعمال 10 شركات تابعة للقابضة للصناعات الكيماوية شركة باتا
كتب عبد الحليم سالم
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عقدت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، برئاسة عماد الدين مصطفى، الجمعيات العامة لـ 10 شركات تابعة، لمناقشة موازنات العام المالى 2019-2020، تعرف على نتائج كل شركة .

 

1 – شركة اليايات ستربح 10.5مليون جنيه مقابل ربح متوقع بنهاية العام المالى الجارى، يبلغ 9.4 مليون جنيه.

2 – شركة نيازا ستربح 7.6 مليون جنيه، مقابل ربح 6 ملايين جنيه.

3- المكس للملاحات ستربح 19.1 مليون جنيه، مقابل 15.9 مليون جنيه .

4- النصر للملاحات ستحقق خسائر تصل الى 24.2 مليون جنيه، مقابل خسائر تبلغ 17مليون جنيه.

5 – سيناء للمنجنيز ستربح 112.1مليون جنيه مقابل 141 مليون جنيه.

6- المصرية لصناعة المواسير سيجوارت ستحقق خسائر تصل لنحو 74.9 مليون جنيه، مقابل خسائر 115 مليون جنيه.

7 – باتا ستربح 3.8 مليون جنيه، مقابل 5.6 مليون جنيه.

8- مطابع محرم ستخسر 12 مليون جنيه مقابل خسائر تبلغ 15 مليون جنيه.

9 – النصر لمنتجات الكاوتشوك ناروبين ستربح 24.9 مليون جنيه، مقابل 8 ملايين جنيه أرباح متوقعة بنهاية العام المالى الجارى.

10 – النصر للاسمدة ستربح 14.7مليون جنيه أرباحا مقابل خسائر بلغت 84.7 مليون جنيه فى النصف الأول من العام الجارى.

 

 


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