ترامب يتهم مسئولى مكتب التحقيقات الفيدرالى بـ"الخيانة"

واشنطن(أ ش أ)

اتهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بعض مسئولى مكتب التحقيقات الفيدرالى بـ"الخيانة"، على خلفية التحقيق فى وجود روابط بين حملته الانتخابية وروسيا.

ووصف ترامب - فى حوار اجرته معه شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية - مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى السابق جيمس كومى بأنه "شاب مريع"، ومدير وكالة المخابرات المركزية السابق جون برينان بـ "المريض العقلى" مشيرا إلى أنه تصرف بشكل لا يعكس أى احترام للبلد ولوكالة الاستخبارات المركزية، كما وصف رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الديمقراطى آدم شيف ب"المجرم".

وشدد ترامب على ضرورة عدم السماح بتكرار أعمال الخيانة العظمى هذه مع رئيس آخر، معتبرا أن ذلك بمثابة وصمة عار وإحراج للولايات المتحدة .

وكان المحقق الخاص روبرت مولر قد قدم الجمعة الماضى تقريره الذى طال انتظاره إثر تحقيقات استمرت طيلة عامين حول تدخل روسى فى الانتخابات التى أوصلت دونالد ترامب إلى البيت الأبيض فى 2016.

وقد خلص التقرير إلى عدم وجود أدلة تثبت أى تعاون أو تواطؤ بين فريق حملة ترامب وموسكو للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية.