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تحرير 1054مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الخميس، 28 مارس 2019 08:35 م
تحرير 1054مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية العميد حمدى عبدالنبى مدير مرور الاسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية  ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء مدير امن الإسماعيلية وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة  المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1054 مخالفة مرورية متنوعة و شملت 502مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و36 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و34مخالفة انتظار خاطئ وحجز4 سيارات و72 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو21  مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة  وتحرير  11 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية و 15 مخالفة  بيئة و 107 مخالفة  تجاوز سرعة "رادار" وتحرير 17 مخالفة خط السير و13 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و15 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 14 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 14 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 27مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق  و12 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و23 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على  3سيارات متروكة و19 مخالفة إزالة فاميه وتحرير24 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و28 مخالفة مواقف عشوائية و10 مخالفات طمس لوحات معدنية وتحرير33 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

 


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