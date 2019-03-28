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الخميس، 28 مارس 2019 02:59 م
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تجديد حبس متهمين لانضمامهما لجماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل

الخميس، 28 مارس 2019 01:28 م
تجديد حبس متهمين لانضمامهما لجماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل محكمة-أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس متهمين 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة فى اتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

 

والمتهمون كلا من خالد محمد فتحى، وأحمد حمدى ووجهت النيابة إليهم فى القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة  جماعة ارهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

 


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