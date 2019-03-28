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تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 28 مارس 2019 10:25 ص
تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تباينت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 14548 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 2376 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 18636 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 685 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 1730 نقطة.

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