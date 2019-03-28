video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 مارس 2019 01:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بومبيو يلتقى عددا من مسلمى الإيجور ويدعو الصين للإفراج عن المعتقلين

الخميس، 28 مارس 2019 11:55 ص
بومبيو يلتقى عددا من مسلمى الإيجور ويدعو الصين للإفراج عن المعتقلين بومبيو خلال اللقاء
كتبت: إنجى مجدى
إضافة تعليق

التقى وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، بمسلمين من أقلية الإيجور، التى تعيش فى منطقة شينجيانج ويجور، وهة منطقة ذاتية الحكم وتشكو من الاضطهاد من قبل السلطات الشيوعية الصينية.

 

وغردت الخارجية الأمريكية على حسابها بموقع تويتر، الخميس، "التقى وزير الخارجية مايكل بومبيو، أمس، مع ميهريجول تورسون، وهى مسلمة من عرقية الإيجور نجت من ظروف مروعة وانتهاكات فى معسكر اعتقال صينى فى منطقة شينجيانج ويجار الذاتية الحكم".

 

وأضافت فى سلسلة تغريدات "كما التقى الوزير بومبيو أيضا بثلاثة أعضاء آخرين من جالية الويجور المسلمة. وهم: جولتشرا هوجا، وفركات جودت، وعرفات إركين، الذين أحتجز أقاربهم فى المعسكرات أو حكمت عليهم السلطات الصينية أحكاما جنائية". وتابعت "وقد أثنى الوزير على شجاعتهم فى التحدث علنا عن انتهاكات الصين، وتعهد بدعم الولايات المتحدة لإنهاء حملة القمع التى تشنها الصين ضد الإسلام والأديان الأخرى."

 

وختمت بتغريدة دعت فيها الخارجية الأمريكية نظيرتها الصينية إلى الإفراج الفورى عن أفراد اسر وعائلات هؤلاء الأفراد وجميع المعتقلين تعسفيا فى المعسكرات.

بموبيو خلال اللقاء
بموبيو خلال اللقاء

 

بومبيو مع عدد من الجالية
بومبيو مع عدد من الجالية

 

 

 
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بومبيو: واشنطن تزود أوكرانيا بمساعدات عسكرية ومعلومات استخبارتية

سامح شكرى لـ"بومبيو":الجولان أرض عربية محتلة وفقاً لمقررات الشرعية الدولية

الصين

المسلمين

الولايات المتحدة

الايجور

مايك بومبيو

وزير الخارجية الامريكى




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: تحديث قاعدة بيانات الناخبين طوال العام وتضم 61 مليون مقيدا

الوطنية للانتخابات: تحديث قاعدة بيانات الناخبين طوال العام وتضم 61 مليون مقيدا

مجلس الأمن: نرفض الخطط أحادية الجانب فى الجولان

مجلس الأمن: نرفض الخطط أحادية الجانب فى الجولان

مؤسسات دولية تشيد بأداء اقتصاد مصر.. بلومبرج: الجنيه المصرى الأفضل أداء فى الشرق الأوسط وارتفع 3.5%.. أكبر خفض للفائدة فى العالم متوقع أن يبرز من مصر.. و"فيتش": دين الحكومة فى تراجع وعجز الموازنة سيسجل 8.6%

مؤسسات دولية تشيد بأداء اقتصاد مصر.. بلومبرج: الجنيه المصرى الأفضل أداء فى الشرق الأوسط وارتفع 3.5%.. أكبر خفض للفائدة فى العالم متوقع أن يبرز من مصر.. و"فيتش": دين الحكومة فى تراجع وعجز الموازنة سيسجل 8.6%

وزير التعليم: لدينا نظام امتحانات إلكترونى "لا مثيل له" والطلاب أبهرونا

وزير التعليم: لدينا نظام امتحانات إلكترونى "لا مثيل له" والطلاب أبهرونا

بالرقم القومى.. اعرف نتيجة قرعة الحج السياحى للموسم الجديد

بالرقم القومى.. اعرف نتيجة قرعة الحج السياحى للموسم الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة