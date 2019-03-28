بومبيو يلتقى عددا من مسلمى الإيجور ويدعو الصين للإفراج عن المعتقلين

التقى وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، بمسلمين من أقلية الإيجور، التى تعيش فى منطقة شينجيانج ويجور، وهة منطقة ذاتية الحكم وتشكو من الاضطهاد من قبل السلطات الشيوعية الصينية.

وغردت الخارجية الأمريكية على حسابها بموقع تويتر، الخميس، "التقى وزير الخارجية مايكل بومبيو، أمس، مع ميهريجول تورسون، وهى مسلمة من عرقية الإيجور نجت من ظروف مروعة وانتهاكات فى معسكر اعتقال صينى فى منطقة شينجيانج ويجار الذاتية الحكم".

وأضافت فى سلسلة تغريدات "كما التقى الوزير بومبيو أيضا بثلاثة أعضاء آخرين من جالية الويجور المسلمة. وهم: جولتشرا هوجا، وفركات جودت، وعرفات إركين، الذين أحتجز أقاربهم فى المعسكرات أو حكمت عليهم السلطات الصينية أحكاما جنائية". وتابعت "وقد أثنى الوزير على شجاعتهم فى التحدث علنا عن انتهاكات الصين، وتعهد بدعم الولايات المتحدة لإنهاء حملة القمع التى تشنها الصين ضد الإسلام والأديان الأخرى."

وختمت بتغريدة دعت فيها الخارجية الأمريكية نظيرتها الصينية إلى الإفراج الفورى عن أفراد اسر وعائلات هؤلاء الأفراد وجميع المعتقلين تعسفيا فى المعسكرات.



بموبيو خلال اللقاء