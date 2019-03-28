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بلومبرج: هبوط حاد لليرة التركية أمام الدولار

الخميس، 28 مارس 2019 01:52 م
بلومبرج: هبوط حاد لليرة التركية أمام الدولار الليرة التركية وأردوغان
أنقرة (أ ش أ)
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انخفضت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، بشكل حاد وسط مخاوف من تكرار أزمة العام الماضي، ويتزامن ذلك مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية فى تركيا.

ووفقا لبيانات موقع "بلومبرج"- حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"- خسرت الليرة نحو 4.67% من قيمتها مقابل الدولار، متراجعة إلى 5.5779 ليرة مقابل العملة الأمريكية بحلول الساعة 10:28 بتوقيت موسكو.

وأضاف بلومبرج أن الأسواق المالية فى تركيا شهدت تقلبات منذ الجمعة الماضي، بعد صدور مؤشرات على أن احتياطيات البنك المركزى التركى من العملات الأجنبية تتقلص، ما يدل على أن السلطات تعمل على دعم الليرة.

 


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