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بعد تحذيرات الأرصاد.. اعرف توقعات طقس الـ96 ساعة المقبلة × 12 معلومة

الخميس، 28 مارس 2019 12:21 م
بعد تحذيرات الأرصاد.. اعرف توقعات طقس الـ96 ساعة المقبلة × 12 معلومة حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب
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بعد الارتفاع الملحوظ الذى شهدته حالة الطقس خلال اليومين الماضيين والذى يصل لذروته اليوم الخميس، يشهد الطقس حالة من حالات عدم الاستقرار، ومن المتوقع أن تضرب البلاد من غد الجمعة ولمدة 4 أيام، تشهد خلالها البلاد أمطار غزيرة ورعدية ونشاط للرياح يصل للعاصفة وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة .

 

وينشر "اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الطقس خلال الـ 96 ساعة المقبلة، فى ظل توقعات خبراء الأرصاد الجوية بطقس غير مستقر من الجمعة حتى الإثنين المقبل .

1 - تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

2- يصاحب ذلك سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى.

3- الأمطار تمتد للقاهرة ومدن خليج السويس وسيناء تمتد حتى شمال الصعيد.

4-  تكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق وقد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء.

5- تنشط الرياح على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والاتربة.

6- تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة خاصة على الطرق الصحراوية والمدن الجديدة.

7- تصل الرياح لحد العاصفة أحيانا يومى السبت والأحد على مناطق من جنوب البلاد وسيناء ومدن القناة.

8- يؤدى نشاط الرياح لانخفاض الرؤية الأفقية ويزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

9- يتسبب نشاط الرياح فى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

10- يصاحب ذلك انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء عن المعدل الطبيعى.

11-  يتراوح معدل الانخفاض بالدرجات من 5 – 6 درجات.

12- من المتوقع اعتبارا من يوم الاثنين أن تهدأ الرياح على أغلب الأنحاء.


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