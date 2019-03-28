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الخميس، 28 مارس 2019 08:32 م
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بعد إعلان القوائم النهائية..4 مرشحين على مقعد نقيب المرشدين السياحيين

الخميس، 28 مارس 2019 08:29 م
بعد إعلان القوائم النهائية..4 مرشحين على مقعد نقيب المرشدين السياحيين نقابة المرشدين السياحيين
كتبت آية دعبس
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أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات نقابة المرشدين السياحيين، القوائم النهائية لأسماء المرشحين بالانتخابات، وذلك تمهيدا لإجراء عمليات التصويت بالانتخابات 15 أبريل المقبل.

وتضمنت القوائم ترشح 4 من المرشدين السياحيين على مقعد النقيب العام، وهم: رامى سمير فراج، حسن محمد حسن النحلة، أسامة غنيمى طنطاوى، إيناس صادق محمد خطاب، و23 مرشحا لعضوية مجلس النقابة العامة.

وكان وجيه جمال، السكرتير العام بالنقابة العامة للمرشدين السياحيين، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة، قد قال إن اللجنة لم تتلق أى طعون على قوائم المرشحين، وأنه من المقرر إجراء عمليات التصويت بالانتخابات، يوم الأثنين 15 أبريل 2019، بنسبة حضور 50% ممن لهم حق التصويت، طبقا لمواد القانون رقم 43، 46، من المُسددين لاشتراكات عام 2018 على الأقل، لافتا إلى أنه فى حال عدم اكتمال النصاب القانونى، يتم إعادة التصويت يوم الأثنين 22 أبريل 2019، بحضور 25 %

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