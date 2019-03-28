video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 مارس 2019 03:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

بصورة للأهرامات.. حمدان بن راشد يكشف عن الإعلان الأول لـ"اكسبو دبى 2020"

الخميس، 28 مارس 2019 02:42 م
بصورة للأهرامات.. حمدان بن راشد يكشف عن الإعلان الأول لـ"اكسبو دبى 2020" حمدان بن راشد
كتب خالد إبراهيم
إضافة تعليق

يترقب خبراء الاقتصاد والمهتمين بهذا الشأن، معرض اكسبو 2020 بدبى، حيث أصبح هذا المعرض حدثا يمثل أهمية كبيرة لقطاع الاقتصاد بالإمارات العربية المتحدة.

حمدان بن محمد بن راشد، ولى عهد دبى، نشر "برومو" جديد مبتكر لمعرض "اكسبو 2020"، المقرر افتتاحه فى 20 أكتوبر 2020، وحفل الختام 10 أبريل 2021، من المتوقع أن يستقطب إكسبو 2020 ملايين الزوار، ومن المتوقع أن يأتى 70% من زواره من خارج دولة الإمارات لحضور فعالياته.

 

الأهرامات من برومو المعرض
الأهرامات من برومو المعرض

 

جانب من الاعلان
جانب من الإعلان

 

وفى استطلاع رأى، أجرته جريدة "البيان الاقتصادى"، أشار إلى أن 84% من المشاركين يعرفوا موعد موعد انطلاق فعاليات إكسبو دبي 2020 وكم مدته.

 

برومو المعرض
برومو المعرض

 

تطلعات بالوصول للفضاء
تطلعات بالوصول للفضاء

 

فيما توقعت مؤسسة كابيتال ايكونوميكس البريطانية العالمية للأبحاث، أن تسجل دبي نمواً اقتصادياً بين 3.8 و4.5 % العامين المقبلين 2020 و2021، بفضل هذا المعرض الاقتصادى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حمدان بن راشد يسجل لحظات البرق والرعد فى سماء دبى

حمدان بن راشد يزور معرض دبى العالمي للقوارب .. صور

حمدان بن راشد يتيح لطفل الإعلان عن صاحب أفضل مبادرة حكومية ذكية

فيديو وصور.. حمدان بن راشد يحلق فى سماء دبى

حمدان بن راشد

اكسبو دبى

اكسبو 2020

مؤتمر اقتصادى

اخبار عربيه

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: تحديث قاعدة بيانات الناخبين طوال العام وتضم 61 مليون مقيدا

الوطنية للانتخابات: تحديث قاعدة بيانات الناخبين طوال العام وتضم 61 مليون مقيدا

مجلس الأمن: نرفض الخطط أحادية الجانب فى الجولان

مجلس الأمن: نرفض الخطط أحادية الجانب فى الجولان

مؤسسات دولية تشيد بأداء اقتصاد مصر.. بلومبرج: الجنيه المصرى الأفضل أداء فى الشرق الأوسط وارتفع 3.5%.. أكبر خفض للفائدة فى العالم متوقع أن يبرز من مصر.. و"فيتش": دين الحكومة فى تراجع وعجز الموازنة سيسجل 8.6%

مؤسسات دولية تشيد بأداء اقتصاد مصر.. بلومبرج: الجنيه المصرى الأفضل أداء فى الشرق الأوسط وارتفع 3.5%.. أكبر خفض للفائدة فى العالم متوقع أن يبرز من مصر.. و"فيتش": دين الحكومة فى تراجع وعجز الموازنة سيسجل 8.6%

وزير التعليم: لدينا نظام امتحانات إلكترونى "لا مثيل له" والطلاب أبهرونا

وزير التعليم: لدينا نظام امتحانات إلكترونى "لا مثيل له" والطلاب أبهرونا

بالرقم القومى.. اعرف نتيجة قرعة الحج السياحى للموسم الجديد

بالرقم القومى.. اعرف نتيجة قرعة الحج السياحى للموسم الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة