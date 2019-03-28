بصورة للأهرامات.. حمدان بن راشد يكشف عن الإعلان الأول لـ"اكسبو دبى 2020"

كتب خالد إبراهيم

يترقب خبراء الاقتصاد والمهتمين بهذا الشأن، معرض اكسبو 2020 بدبى، حيث أصبح هذا المعرض حدثا يمثل أهمية كبيرة لقطاع الاقتصاد بالإمارات العربية المتحدة.

حمدان بن محمد بن راشد، ولى عهد دبى، نشر "برومو" جديد مبتكر لمعرض "اكسبو 2020"، المقرر افتتاحه فى 20 أكتوبر 2020، وحفل الختام 10 أبريل 2021، من المتوقع أن يستقطب إكسبو 2020 ملايين الزوار، ومن المتوقع أن يأتى 70% من زواره من خارج دولة الإمارات لحضور فعالياته.



الأهرامات من برومو المعرض



جانب من الإعلان

وفى استطلاع رأى، أجرته جريدة "البيان الاقتصادى"، أشار إلى أن 84% من المشاركين يعرفوا موعد موعد انطلاق فعاليات إكسبو دبي 2020 وكم مدته.



برومو المعرض



تطلعات بالوصول للفضاء

فيما توقعت مؤسسة كابيتال ايكونوميكس البريطانية العالمية للأبحاث، أن تسجل دبي نمواً اقتصادياً بين 3.8 و4.5 % العامين المقبلين 2020 و2021، بفضل هذا المعرض الاقتصادى.