بريطانيا تتعاقد على مضاعفة عدد مشترياتها من المقاتلات الأمريكية "أف – 35"

لندن (أ ش أ)

تعتزم بريطانيا تعزيز أسطولها من المقاتلات الأمريكية الأحدث والأكثر تطورا "أف - 35"، حيث طلبت من مؤسسة "لوكهيد مارتنز" الأمريكية المنتجة لهذا الطراز من المقاتلات، توريد 17 مقاتلة منها ستتم إضافتها إلى تعاقد بريطانى سابق على شراء نفس العدد من المقاتلات من الجانب الأمريكى.

وقال وزير الدفاع البريطانى جافين ويليامسون إن المقاتلات الجديدة من طراز "اف – 35" ستتسلمها بريطانيا فى الفترة ما بين العام 2020 وحتى العام 2022، وأن قيمة الصفقة تصل إلى ستة مليارات دولار أمريكى.

وأشار إلى أن بلاده تتبنى خطة طويلة المدى لشراء 138 مقاتلة من طراز "اف – 35" التى يطلق عليها اسم "الطائرة الشبح" لقدراتها العالية على الإفلات من الانكشاف الرادارى المعادي.

تجدر الإشارة فى هذا الصدد إلى أن بريطانيا تعد من المساهمين الرئيسيين فى برنامج الولايات المتحدة لانتاج المقاتلات "اف – 35"، وهو استثمار وصفه وزير الدفاع البريطانى بأنه استثمار جيد وسيدر دخلا لا يقل عن 35 مليار جنيه استرلينى للاقتصاد البريطاني.

وتلقت مؤسسة "لوكهيد مارتن" الأمريكية حتى الآن طلبات توريد لنحو 225 مقاتلة من طراز "اف – 35" من بلدان عديدة فى العالم، كما أن هناك برنامجا إضافيا لإنتاح 3000 مقاتلة من هذا الطراز تصل الاستثمارات البريطانية فيه إلى 15 فى المائة من الاستثمارات الكلية لهذا المشروع الطموح الذى خلق للبريطانيين نحو 25 ألف فرصة عمل منذ بدايته.