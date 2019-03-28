video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 مارس 2019 11:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بريطانيا تتعاقد على مضاعفة عدد مشترياتها من المقاتلات الأمريكية "أف – 35"

الخميس، 28 مارس 2019 10:52 ص
بريطانيا تتعاقد على مضاعفة عدد مشترياتها من المقاتلات الأمريكية "أف – 35" وزير الدفاع البريطانى جافين ويليامسون
لندن (أ ش أ)
إضافة تعليق

تعتزم بريطانيا تعزيز أسطولها من المقاتلات الأمريكية الأحدث والأكثر تطورا "أف - 35"، حيث طلبت من مؤسسة "لوكهيد مارتنز" الأمريكية المنتجة لهذا الطراز من المقاتلات، توريد 17 مقاتلة منها ستتم إضافتها إلى تعاقد بريطانى سابق على شراء نفس العدد من المقاتلات من الجانب الأمريكى.

وقال وزير الدفاع البريطانى جافين ويليامسون إن المقاتلات الجديدة من طراز "اف – 35" ستتسلمها بريطانيا فى الفترة ما بين العام 2020 وحتى العام 2022، وأن قيمة الصفقة تصل إلى ستة مليارات دولار أمريكى.

وأشار إلى أن بلاده تتبنى خطة طويلة المدى لشراء 138 مقاتلة من طراز "اف – 35" التى يطلق عليها اسم "الطائرة الشبح" لقدراتها العالية على الإفلات من الانكشاف الرادارى المعادي.

تجدر الإشارة فى هذا الصدد إلى أن بريطانيا تعد من المساهمين الرئيسيين فى برنامج الولايات المتحدة لانتاج المقاتلات "اف – 35"، وهو استثمار وصفه وزير الدفاع البريطانى بأنه استثمار جيد وسيدر دخلا لا يقل عن 35 مليار جنيه استرلينى للاقتصاد البريطاني.

وتلقت مؤسسة "لوكهيد مارتن" الأمريكية حتى الآن طلبات توريد لنحو 225 مقاتلة من طراز "اف – 35" من بلدان عديدة فى العالم، كما أن هناك برنامجا إضافيا لإنتاح 3000 مقاتلة من هذا الطراز تصل الاستثمارات البريطانية فيه إلى 15 فى المائة من الاستثمارات الكلية لهذا المشروع الطموح الذى خلق للبريطانيين نحو 25 ألف فرصة عمل منذ بدايته.

 


إضافة تعليق

بريطانيا




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: تحديث قاعدة بيانات الناخبين طوال العام وتضم 61 مليون مقيدا

الوطنية للانتخابات: تحديث قاعدة بيانات الناخبين طوال العام وتضم 61 مليون مقيدا

مجلس الأمن: نرفض الخطط أحادية الجانب فى الجولان

مجلس الأمن: نرفض الخطط أحادية الجانب فى الجولان

مؤسسات دولية تشيد بأداء اقتصاد مصر.. بلومبرج: الجنيه المصرى الأفضل أداء فى الشرق الأوسط وارتفع 3.5%.. أكبر خفض للفائدة فى العالم متوقع أن يبرز من مصر.. و"فيتش": دين الحكومة فى تراجع وعجز الموازنة سيسجل 8.6%

مؤسسات دولية تشيد بأداء اقتصاد مصر.. بلومبرج: الجنيه المصرى الأفضل أداء فى الشرق الأوسط وارتفع 3.5%.. أكبر خفض للفائدة فى العالم متوقع أن يبرز من مصر.. و"فيتش": دين الحكومة فى تراجع وعجز الموازنة سيسجل 8.6%

وزير التعليم: لدينا نظام امتحانات إلكترونى "لا مثيل له" والطلاب أبهرونا

وزير التعليم: لدينا نظام امتحانات إلكترونى "لا مثيل له" والطلاب أبهرونا

بالرقم القومى.. اعرف نتيجة قرعة الحج السياحى للموسم الجديد

بالرقم القومى.. اعرف نتيجة قرعة الحج السياحى للموسم الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة