برلمانى لبنانى: سلاح حزب الله قضية إقليمية.. والجميع مع عودة النازحين السوريين

بيروت (أ ش أ)

أكد عضو مجلس النواب اللبنانى عن (تيار المستقبل) هادى حبيش، أن التيار لا يزال على موقفه من ضرورة حصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية المتمثلة فى الدولة، مشيرا إلى أن سلاح حزب الله يمثل قضية إقليمية وحلها ليس بيد اللبنانيين وحدهم. مضيفا: "وأى عاقل لن يذهب إلى حرب أهلية لنزع ذلك السلاح، ونحن حاليا نتعامل مع الحزب كشريحة لبنانية لديها تمثيلها النيابى".

وقال النائب حبيش - فى حديث له اليوم الخميس، لشبكة تلفزيون المستقبل، إن جميع اللبنانيين مع عودة النازحين السوريين إلى وطنهم، وليس هناك من فريق أو قوى تريد الإبقاء على وجودهم داخل لبنان، نظرا لكونهم يشكلون عبئا كبيرا على الدولة والمجتمعات المضيفة، مشددا فى نفس الوقت على أنه كما تم استقبالهم بصورة إنسانية فى لبنان، يجب أن تكون عودتهم على نحو يراعى وضعهم الإنساني.

وأشار إلى أن لبنان لن يقبل بأن تتعدى إسرائيل على ثرواته النفطية فى البحر المتوسط، مؤكدا أن القرار الرئاسى الأمريكى بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية المحتلة، هو قرار باطل، لأن منح الحقوق وترسيم الحدود بين الدول هو من اختصاص الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وأضاف "لبنان مع أى قرار يصدر عن جامعة الدول العربية، لأننا لا نستطيع إلا أن نكون مع الإجماع العربي، فمصلحة لبنان هى باحتضان أشقائه العرب له وليس بالخروج على الإجماع العربى، وهذا موقف الدولة الرسمى فى لبنان".

وفيما يتعلق بأزمة قطاع الكهرباء، لفت النائب هادى حبيش إلى أن تكلفة الإهدار فى الكهرباء 2 مليار دولار سنويا، وأن 37 مليار دولار من الدين العام تم صرفها على الكهرباء دون التوصل إلى حل جذرى لهذه المسألة نتيجة للتجاذبات السياسية بين القوى اللبنانية، مشددا على أنه مع إقرار أى خطة تخلص اللبنانيين من عبء الكهرباء.