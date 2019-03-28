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براءة وكيل الشباب والرياضة بالغربية ووكيل المديرية من ضرب عاملة باستاد طنطا

الخميس، 28 مارس 2019 04:03 م
براءة وكيل الشباب والرياضة بالغربية ووكيل المديرية من ضرب عاملة باستاد طنطا محكمة - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل
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قضت محكمة جنح ثان طنطا بمحافظة الغربية، ببراءة  محمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور أيمن عقبة وكيل المديرية فى قضية التعدى بالضرب وإساءة استعمال السلطات مع عامله مؤقتة باستاد طنطا الرياضي.

كانت المحكمة قد اصدرت حكما بحبسهما 3 أشهر وكفالة 100جنيه فى القضية رقم 27699لسنة 2017 جنح ثان طنطا بتهمة ضرب وتحرش وإساءة استعمال السلطات مع عاملة مؤقتة باستاد طنطا الرياضى، وقاما بعمل معارضه على الحكم، وحددت المحكمة جلسة اليوم للنطق بالحكم واصدرت حكمها المتقدم.

وكانت العاملة وتدعى "ع.ا" قد اتهمت وكيل الوزارة ووكيل المديرية بالتعدى عليها بالضرب والتحرش بها، وإساءة استعمال سلطاتهما. 

 

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