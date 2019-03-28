video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 مارس 2019 08:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

انتخابات المرشدين السياحيين: لم نتلق أى طعون على القوائم النهائية للمرشحين

الخميس، 28 مارس 2019 08:02 ص
انتخابات المرشدين السياحيين: لم نتلق أى طعون على القوائم النهائية للمرشحين وجيه جمال السكرتير العام بالنقابة العامة للمرشدين السياحيين
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق
قال وجيه جمال، السكرتير العام بالنقابة العامة للمرشدين السياحيين، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة، إن اللجنة لم تتلق أى طعون على قوائم المرشحين، والتى تم إعلانها يوم الأحد الماضى، مشيرا إلى أن اللجنة ستعرض الأمر المستشار القضائى، المعنى بالإشراف على الانتخابات لاعتماد القوائم النهائية للمرشحين.
 
 
وأوضح جمال، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن القوائم النهائية للمرشحين اليوم الخميس، والتى تضم 4 مرشحين على مقعد النقيب العام للمرشدين السياحيين، هم: رامى سمير فرج، حسن محمد حسن النحلة، أسامة غنيمى طنطاوى غنيمى، إيناس صادق محمد خطاب، بالإضافة إلى 23 مرشحا لعضوية مجلس النقابة العامة.
 
 
 
وأشار رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات، أنه من المقرر إجراء عمليات التصويت بالانتخابات، يوم الأثنين 15 أبريل 2019، بنسبة حضور 50% ممن لهم حق التصويت، طبقا لمواد القانون رقم 43، 46، من المُسددين لاشتراكات عام 2018 على الأقل، لافتا إلى أنه فى حال عدم اكتمال النصاب القانونى، يتم إعادة التصويت يوم الأثنين 22 أبريل 2019، بحضور 25%.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف على القوائم الأولية للمرشحين بانتخابات المرشدين السياحيين

فتح باب الطعون اليوم على قوائم المرشحين بانتخابات نقابة المرشدين السياحيين

نقابة المرشدين السياحيين

انتخابات المرشدين السياحيين

نقيب المرشدين السياحيين




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: تحديث قاعدة بيانات الناخبين طوال العام وتضم 61 مليون مقيدا

الوطنية للانتخابات: تحديث قاعدة بيانات الناخبين طوال العام وتضم 61 مليون مقيدا

مجلس الأمن: نرفض الخطط أحادية الجانب فى الجولان

مجلس الأمن: نرفض الخطط أحادية الجانب فى الجولان

مؤسسات دولية تشيد بأداء اقتصاد مصر.. بلومبرج: الجنيه المصرى الأفضل أداء فى الشرق الأوسط وارتفع 3.5%.. أكبر خفض للفائدة فى العالم متوقع أن يبرز من مصر.. و"فيتش": دين الحكومة فى تراجع وعجز الموازنة سيسجل 8.6%

مؤسسات دولية تشيد بأداء اقتصاد مصر.. بلومبرج: الجنيه المصرى الأفضل أداء فى الشرق الأوسط وارتفع 3.5%.. أكبر خفض للفائدة فى العالم متوقع أن يبرز من مصر.. و"فيتش": دين الحكومة فى تراجع وعجز الموازنة سيسجل 8.6%

وزير التعليم: لدينا نظام امتحانات إلكترونى "لا مثيل له" والطلاب أبهرونا

وزير التعليم: لدينا نظام امتحانات إلكترونى "لا مثيل له" والطلاب أبهرونا

بالرقم القومى.. اعرف نتيجة قرعة الحج السياحى للموسم الجديد

بالرقم القومى.. اعرف نتيجة قرعة الحج السياحى للموسم الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة