انتخابات المرشدين السياحيين: لم نتلق أى طعون على القوائم النهائية للمرشحين

كتبت آية دعبس

قال وجيه جمال، السكرتير العام بالنقابة العامة للمرشدين السياحيين، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة، إن اللجنة لم تتلق أى طعون على قوائم المرشحين، والتى تم إعلانها يوم الأحد الماضى، مشيرا إلى أن اللجنة ستعرض الأمر المستشار القضائى، المعنى بالإشراف على الانتخابات لاعتماد القوائم النهائية للمرشحين.

وأوضح جمال، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن القوائم النهائية للمرشحين اليوم الخميس، والتى تضم 4 مرشحين على مقعد النقيب العام للمرشدين السياحيين، هم: رامى سمير فرج، حسن محمد حسن النحلة، أسامة غنيمى طنطاوى غنيمى، إيناس صادق محمد خطاب، بالإضافة إلى 23 مرشحا لعضوية مجلس النقابة العامة.

وأشار رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات، أنه من المقرر إجراء عمليات التصويت بالانتخابات، يوم الأثنين 15 أبريل 2019، بنسبة حضور 50% ممن لهم حق التصويت، طبقا لمواد القانون رقم 43، 46، من المُسددين لاشتراكات عام 2018 على الأقل، لافتا إلى أنه فى حال عدم اكتمال النصاب القانونى، يتم إعادة التصويت يوم الأثنين 22 أبريل 2019، بحضور 25%.