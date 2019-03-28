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الخميس، 28 مارس 2019 10:57 م
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انتحار طالب شنقا داخل غرفة شقة والدته فى شبرا

الخميس، 28 مارس 2019 10:37 م
انتحار طالب شنقا داخل غرفة شقة والدته فى شبرا حبل شنق - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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عثر رجال المباحث بقسم شرطة شبرا، على جثة طالب منتحرا و مشنوقا بحبل داخل شقة والدته بسبب معاناتة من الأكتئاب، وتم نقل الجثة للمستشفى وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى قسم شرطة شبرا، بلاغا بوجود جثة طالب متوفى داخل شقة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث و تبين العثور على جثة شاب 22  سنة، طالب بكلية التجارة مشنوق بحبل ، بجوار باب غرفة نومه، ويقيم مع والدته المسنة داخل الشقة ويعانى منذ فترة من حالة نفسية سيئة وآكتئاب، وكان يعالج لدى طبيب نفسى.

 

وفى يوم الواقعة وأثناء دخول والدته غرفته لم تستطيع فتح الباب نظرا لكبر سنها، فاستعانت بأحد اقاربه لفتح الباب ووجدته معلقا فى حبل خلف باب الغرفة، و قام بالانتحار و لا يوجد اى  شبهة جنائية فى الواقعة،

 

 


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