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الخميس، 28 مارس 2019 06:02 ص
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امشى بشويش.. الرادار التقط 2027 مخالفة سرعة زائدة خلال 24 ساعة

الخميس، 28 مارس 2019 05:00 ص
امشى بشويش.. الرادار التقط 2027 مخالفة سرعة زائدة خلال 24 ساعة مرور-ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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ضبطت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، 2027 مخالفة خلال 24 ساعة التقطها الرادارات بالطرق السريعة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى.

 

وتشهد جميع الطرق كثافة فى الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.

 

وأكد مصدر المرور استمرار الحملات بشكل يومى بواسطة الرادار لرصد سائقى المركبات المخالفين للسرعات المقررة بالطرق، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.


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